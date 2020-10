"¡Me mata tu mirada!": el Mono de Kapanga quedó eliminado de Masterchef Celebrity

lunes, 19 de octubre de 2020 00:54

"Me mata, me mata, me mata tu mirada". Cantando esa estrofa, Martín Fabio "El Mono de Kapanga" fue eliminado este domingo de Masterchef Celebrity (Telefe). El cantante se despidió después de que no gustara la prueba que hizo de arroz con curry de cerdo, que presentó la chef especialista Christina Sunae.

En la ocasión estuvo sentenciado con Rocío Marengo y fue el jurado compuesto por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui quienes le bajaron el pulgar al Mono para dejarlo fuera del certamen.

"Muchas gracias, me sacaron de mi zona de confort, de la caverna, y ahora vuelvo a la caverna. Estuve parado más de 6 meses y pude poner la cabeza en otro lado. Pude aprender y llevarme un montón de información, de sabores, de texturas. Estar frente a ustedes es un placer", señaló al abandonar el juego.

Luego indicó que se lleva "un montón de amigos" y experiencias que lo enriquecen: "hemos cumplido nuestro sueño, lo tomo como un regalo que me da la vida, y conocer a estos chabones. Me llevo un montón de amigos, la verdad que muchas gracias".

Posteriormente y al escuchar la devolución del jurado, destacó: "cada cosa que me dijeron fue un aprendizaje, no lo tomo como derrota sino como aprendizaje".

Cuando ya se estaba yendo, regresó en sus pasos y apuntó con sus manos a Germán Martitegui, que es considerado el más malo de todo el jurado. A él le cantó con muy buen humor y entre risas, la estrofa de la letra Me Mata.

De esta forma, continúan en carrera Sofía Pachano, Fede Bal, El Polaco, Analía Franchín, Belu Lucius, Iliana Calabró y Marengo. Ellos se suman a los famosos que evitaron ir a la Gala de Eliminación: Boy Olmi, Claudia Villafañe, Vicky Xipolitakis, Leticia Siciliani, Roberto Moldavsky, Claudio El Turco García y Patricia Sosa.

En las últimas horas se conoció que Vicky Xipolitakis también dio positivo de coronavirus (Covid-19). Es el segundo caso de un participante en el reality, tras el positivo de El Polaco, que se informó que será reemplazado por la actriz y cantante Natalie Pérez.