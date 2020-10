Internaron a Listorti: " tengo una neumonía provocada por el COVID"

lunes, 19 de octubre de 2020 15:50

Este lunes, José maría Listorti terminó internado en una clínica privada después de que se detectara que el coronavirus había generado un cuadro de neumonía. Así lo informó él mismo desde el nosocomio, donde grabó un video que compartió en sus redes sociales.

Según explicó tenía muchos dolores de cuerpo y fiebre y por eso había decidido consultar a su médico. Un estudio permitió detectar que había desarrollado un cuadro complejo en sus pulmones y decidió internarse en la clínica Los Arcos.

“Bueno, acá dándoles el parte del COVID. Como se darán cuenta por el camisolín, estoy internado en Los Arcos. El sábado tuve un poquito de fiebre, 38,4º, el domingo a la mañana seguimos con fiebre y mi doctor me dijo ‘No, acá algo pasa’”, comenzó explicando el conductor de Hay que ver (El Nueve) en su cuenta de Instagram.

Luego agregó: “Vinimos, nos hicimos estudios, una tomografía de tórax, análisis de sangre y me dijo que tengo una neumonía provocada obviamente por el COVID”.

Si bien Listorti recalcó que está “bien”, que ya le bajó la fiebre y que no se agita ni está "cansado", por protocolo deberá permanecer internado hasta que supere el cuadro complejo en sus pulmones.

"No subestimen la enfermedad y no piensen que no les va a tocar”, finalizó.