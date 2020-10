Alex Caniggia renunció al Cantando: "no les voy a dar el gusto de que me echen"

lunes, 19 de octubre de 2020 13:11

"Yo por mi renuncio". Con esas palabras, Alex Caniggia aseguró que no quiere volver al Cantando 2020 después del fuerte cruce que tuvo con Oscar Mediavilla la semana pasada en el certamen. El hermano de Charlotte señaló al jurado como "maleducado" y destacó que particularmente él nunca insulta.

"Venía re-bien con el jurado. Me parece un maleducado, es un hombre grande. Si se zarpa un pibe bueno", comenzó expresando Alex en Los Ángeles de la Mañana, LAM (El Trece) quien luego agregó: "me parece mal que un hombre grande insulte en la televisión".

Caniggia reconoció que "a veces" se "zarpa" pero que "nunca" va a "insultar a alguien". "Puedo tirar las mías pero no insulto, una educación internacional", señaló Alex quien destacó que hasta ahora no se cruzó con Mediavilla pero sí vio que pidió perdón ante las cámaras pero no a él.

"Él ahora se quiere hacer el bueno porque sabe que quedó mal (...) pidió disculpas a la gente, se hace el bueno", puntualizó a lo que Ángel de Brito le preguntó: "¿le falta una disculpa con vos?".

"Exactamente", respondió de manera contundente y sin dar más vueltas. También confesó que cuando empezó el certamen no sabía quién era él y para eso tuvo que ir a google para buscar más información: "no lo conozco, empecé a googlear y me di cuenta que era el marido de una mujer famosa, Patricia Sosa, es el lambón".

Al escucharlo hablar, Ángel le hizo una acotación de cómo se percibe su forma de ser: "sos un poco soberbio". Pero lejos de aceptar eso, Alex refutó: "soberbio no diría, canchero, banana".

En este contexto, lanzó una afirmación dejando a todos sorprendidos: "no se si voy a volver al cantando. Renuncio".

Al escucharlo, Ángel se mostró sin poder creerlo y le preguntó si era definitivo o simplemente una opinión al pasar: "ni voy, ni me presento. ¿Sabes por qué? porque el jurado, hombre mayor me dijo que iba a poner -10. Voy a ir, se van a poner en compinche y me van a echar (...). Si no me echan hoy me echan en el siguiente programa (...). No les voy a dar el gusto".

"¿Es firme?", le preguntó Ángel a lo que él respondió: "es firme, por ahora no vuelvo más".

Sin embargo, al pasar los minutos en el programa, De Brito promovió en Alex la reflexión sobre esta medida y le dijo que si no se presentaba en la gala de esta noche de la sentencia, iba a ser un cobarde: "es de cobarde, no ir al teléfono... por qué no ir y bancársela?"

"Yo me la banco (...) De acá a la noche hay muchas horas, esto es muy minuto a minuto", cambió Caniggia dejando abierta la posibilidad de presentarse en la gala de este lunes en la noche.

¿Qué pasará? en la noche se sabrá...