Cinthia Fernández, aislada: "tengo miedo por mis hijas que son de riesgo"

lunes, 19 de octubre de 2020 12:13

Cinthia Fernández se encuentra aislada ante la posibilidad de haberse contagiado de coronavirus de su coach del Cantando 2020, Sole Bardi. En este contexto, la morocha se encuentra sin estar en contacto con nadie desde hace 5 días y este lunes se sometió a un hisopado para saber si tiene carga viral.

Fernández indicó que se siente muy bien de salud y duda haberse contagiado con la enfermedad ya que su coach era muy cuidadosa y detallista para evitar contagiarse. Más allá de eso, ambas estuvieron ensayando el miércoles pasado con su pareja en un salón, lo que llevó a que estuvieran en contacto.

"A partir de ahora va a ser todo por zoom", aclaró la bailarina este lunes en Los Ángeles de la Mañana, LAM, donde lamentó lo que está pasando: "Sol es muy cuidadosa, perdió a su abuela con covid y eso le pegó muy fuerte. Por este motivo ella se re-cuidó y sin embargo está contagiada".

Luego explicó que más allá de todo ella se siente bien pero tiene mucho miedo de haber contagiado a sus hijas porque son del grupo de riesgo. "Esto es una tortura, fue el fin de semana más largo de mi historia. Ayer la pasé para el traste, en el sentido de nervios", confesó sobre cómo celebró el Día de la Madre sumida en el temor por la salud de sus 3 hijas.

"Tenía miedo al hisopado y mis hijas que son de riesgo. Las 3 son prematuras. Si bien las gemelas estuvieron un mes en terapia intensiva, ellas tuvieron engorde. Yo llegué a darme una vacuna para desarrollo de sus pulmones", informó.

Pero su mayor preocupación no está puntualmente en las gemelas sino en Francesca, su hija menor que tiene un "pequeño soplito": "cuando parí, no llegué a darme la vacuna. Ella tuvo muchos problemas de pulmones. Lo consulté con la pediatra y me dijo que me quede tranquila porque son de roble. Obvio que son delicadas porque tuvieron problemas de desarrollo pulmonar pero en los 6 años fueron normales".

Finalmente Ángel de Brito indicó que Fernández será reemplazada en el Cantando 2020 aunque aún no se sabe por quién.