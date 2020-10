¡Qué festejo!: a Soledad Pastorutti casi se le arruina el streaming

martes, 13 de octubre de 2020 00:02

Soledad Pastorutti esperó con ansias este 12 de octubre. La Gringa de Santa Fe venía desafiando la pandemia con el lanzamiento de "La Valeria", su disco "Parte de mí" y en su cumpleaños 40 estaba previsto su concierto streaming en el Movistar Arena. Y así fue, no sin inconvenientes.

Es que la transmisión se vio afectada por cortes; uno de los obligó a la cantante a usar Twitter para hablar con sus seguidores. "Se cortó la transmisión pero ya lo están resolviendo, para volver a empezar!!!". Ellos, a sabiendas del profesionalismo de su artista favorita, bancaron. Por la misma red del pajarito, la Sole avisó que volvían al ruedo.

No obstante, algunos fans argumentaron que no pudieron disfrutar de la presentación completa por errores frecuentes.

Lastima que se corta cada 5 minutos! Solo pudimos ver entero el tema de la Gringa. — Agos Capello (@agoosnewells) October 13, 2020

@sole_pastorutti te banco gringaaa los imponderables de la tecnología,no dependen de vos.te quiero sos una reina dándolo todo!! — ana (@ana91036697) October 13, 2020

"Este trabajo me lo tomé como nunca antes aunque me costó mucho arriesgar porque tengo un público cautivo desde hace muchos años que valora mi lugar en la música popular argentina, pero las cosas aunque no las quieras cambiar, cambian igual", reflexiona Soledad durante una entrevista con Télam al referirse a este momento de su carrera.



"'Parte de mí' es un engranaje entre aquello que pasó y lo que va a venir y que se da naturalmente porque es lo quiero", considera la intérprete y autora a través de la plataforma Zoom y desde la ciudad santafesina de Arequito, donde nació el 12 de octubre de 1980.



Subida a ese deseo, la artista que irrumpió con 15 años en el máximo escenario folclórico del Festival de Cosquín, profundiza en "Parte de mí" un pulso más amplio que el de la música nativa como lo propuso, por ejemplo, en discos como "Yo sí quiero a mi país" (1999), "Adonde vayas" (2003), el que en 2014 la unió a Lila Downs y Niña Pastori en "Raíz" o "Vivir es hoy" (2015).



Con un sonido latino e internacional que construyó junto a Carlos Vives, Martín Velilla, Andrés Leal, Claudia Brant, Cheche Alara, Juan Blas Caballero y Rodolfo Lugo, entre más nombres de peso de esa escena, Pastorutti estrenará la apuesta el lunes 12 desde las 21 desde el Movistar Arena (con acceso a la venta en movistararena.com.ar).



"No era lo que esperaba porque quería que fuera presencial y hacer una fiesta de verdad, pero a la vez estoy feliz porque vamos a tocar 'Parte de mí' totalmente en vivo, vamos a agregar una canción que sé que el público aprecia mucho y sumaremos a un dj que nos va a acompañar", dijo sobre su concierto de este 12 de octubre