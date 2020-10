"Quién va a dejarme...": Ximena Capristo, imparable tras el escrache a Gustavo Conti

martes, 13 de octubre de 2020 00:00

Este lunes, Ximena Capristo sorprendió al incendiar a su esposo Gustavo Conti al publicar capturas de chats que habría mantenido con una mujer, a poco tiempo que ella dio a luz a su único hijo Félix. En los comentarios no se guardó nada, aunque después borró las imágenes.

“Años que me callo, me aburro", escribió la actriz que fue acotando distintas comentarios sobre cada frase del chat entre su marido y otras mujeres. “Te apapache, me tomo un avión. Lo robo no me importa nada”, le dice a Conti y Capristo sostuvo: “La hippie no lo hace es puro bla bla. Es chorra la señorita”.

“O me lo tomo. Cuando me rajen”, respondió el actor. Entonces, su mujer aseguró: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”. En otra captura, Ximena Capristo indica que la mujer de dicho chat es “la de turno” y allí se lee que Conti le dice: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Furiosa, la actriz -que arrobó a su marido en todas las publicaciones-, manifestó: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa”.

En la noche del lunes, posteó una foto de ella muy sonriente con unas frases picantes: "La pregunta no es Quién va a dejarme...” “La pregunta es quien va a detenerme!” ¿Habrá separación?

Más temprano, al ser consultada por Ángel De Brito, la actriz dejó entrever que hubo una fuerte crisis y discusión de pareja.“¿Sos Sabrina Rojas 2?", le escribió el conductor de Los Ángeles de la mañana a la ex Gran Hermano. “Parece que sí”, contestó Capristo y agregó: “Pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon”.