"Nos da miedo": Rocío Oliva se despachó contra Diego Maradona

domingo, 11 de octubre de 2020 12:46

"No queremos tener problemas, nos da miedo". Esas palabras son las que Rocío Oliva aseguró que le vertían muchos productores y referentes laborales al momento de bajarle alguna propuesta de trabajo. La ex de Diego Maradona señaló al futbolista como el motivo que llevó a que los desafíos laborales quedaran truncados cada vez que alguno se empezaba a perfilar.

La declaración la brindó al ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez, Agarrate Catalina. La Oliva aseguró que la relación con el DT quedó atrás y que no volvería con él porque ya se cumplió una etapa. Y fue más allá, indicó que se siente bien ahora lejos del 10 y pudiendo ser protagonista de su trabajo.

“Sería retroceder mucho. Yo estoy muy bien, estoy contenta haciendo lo que me gusta”, comenzó diciendo Oliva quien apuntó que su relación con Maradona “ya es pasado”.

“Sería volver a dejar de hacer todo lo que construí y lo que quiero seguir construyendo con mis trabajos. Es la regla: estando al lado de él, no lo hacés. Eso lo acepté y después, cuando decidí separarme, quise hacer mi propio camino. Pero en su momento lo acepté, no me molestó ”, agregó.

Luego confesó: “yo era un poco anti-Maradona en ese momento, era muy hincha de River. En casa no gustaba mucho la idea de Maradona. Cuando lo conocí, dije ‘sí es bueno, sí es caballero, sí es romántico’. Tiene esa parte Diego, que es muy atento y a cualquier mujer le gusta eso”.

Finalmente indicó: “Yo he escuchado muchas propuestas lindas de trabajo, me he ilusionado mucho y cuando era el momento de poder cerrar alguna propuesta, me decían que no. Yo preguntaba cuál era el problema y me decían ‘no queremos tener problemas, nos da miedo’. Sé que hubo llamados, no a todas las propuestas laborales, pero a algunas sí. Me pude generar. Era gente que mandaba él”.