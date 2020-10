Oyarbide: "nunca hablé con mi madre sobre mi sexualidad"

domingo, 11 de octubre de 2020 00:00

Este sábado, el exjuez federal de la Nación estuvo invitado al programa de Andy Kusnetzoff en donde se permitió recordar sobre los últimos momentos que tuvo junto a su madre.

"Vengo de Entre Ríos. Mi mamá murió a los 96 años, pero yo pensé que iba a ser eterna, porque estaba fantástica hasta el último minuto. Ella amaba el champagne incluso si había un momento doloroso era un buen momento para compartirlo", explicó mientras tomaba de una copa.

Ante esto, el conductor le preguntó si era cierto que había pedido que se lo bebiera en su funeral. "Sí, fue una orden de mamá. Me dijo que creía que en pocos días iba a dejar de estar conmigo en forma física y que tenía algo que pedirme: "te voy a hacer gastar un poco de dinero. No me gustan los cajones berretas que vienen barnizados, a mí me gustaría un cajón de roble y un ramo de rosas blancas. Si alguien se entera que yo fallecí no vayas a cometer el error de servir café, serví champagne porque va a ser el día más feliz de mi vida. Me voy habiendo cumplido una misión fantástica en esta vida que es haberte tenido a vos y lo único que te pido es que no admitas censuras en tu vida. Que nadie te domestique, sé libre e intentá ser feliz, es muy difícil pero intentálo", me pidió", relató el exjuez.

Oyarbide se refirió también a su orientación sexual y cómo lo abordó con su mamá. "Atravesé un momento en donde no existía la ley del matrimonio igualitario. Yo jamás hablé con mi madre de mi sexualidad pero no hizo falta. Cuando ella me dijo: sé libre, no te dejes domesticar por nadie, me estaba hablando de esto".

Para finalizar con el tema, Andy le cuestionó si lo había hecho a lo que Norberto sentenció: "lo intento, pero no me puedo despegar de ciertos protocolos".