Fuerte descargo de Patricia Sosa al escuchar a Valeria Lynch en PH

domingo, 11 de octubre de 2020 12:11

30 años de amistad parece que quedaron en la nada entre Patricia Sosa y Valeria Lynch. El camino de regreso a la unión que tuvieron quedó disuelto después de un desencuentro que tuvieron en plena cuarentena y anoche esto parece sellado.

Valeria Lynch participó en la noche del sábado en PH Podemos Hablar y dio su versión del conflicto que la distanció de Patricia Sosa. La rubia señaló que la morocha se peleó con ella y no alrevés y mientras explicaba qué habría sucedido esa noche del enfrentamiento, Patricia hizo su descargo con pocas palabras en Twitter.

¿Pero qué desató la bronca de Patricia que la llevó a expresarse en la red social? Fue al escuchar que Valeria decía: "yo no me peleé con ella. Ella se desentendió y estuvo desinformada de lo que pasó. Se lo dije por whatsapp a su teléfono y al de su marido pero me bloquearon los dos y nunca escucharon la propuesta que tenía para hacerles".

Precisamente el twitts de Telefe que señala eso es el que compartió Patricia y con unas palabras contundentes: "¿A quién le creen?? Esto es muy triste"

La versión de Valeria

La rubia estuvo invitada al programa de Andy Kusnetzoff y allí dijo que el conflicto surgió cuando ambas hicieron el mismo día una presentación online: "La plataforma fue la que me dio la fecha. Lo hice desde el living de mi casa junto al músico Mariano Martínez. Hicimos un showsazo porque él toca todos los instrumentos, artísticamente estuvo maravilloso. Colapsó la plataforma por la cantidad de gente que había. Hubo 3 mil personas que no se pudieron conectar y otras 4 mil que estaban viéndolo. El señor de la plataforma dijo que no podíamos restablecer la conexión pero que lo pasáramos para otro día".

Finalmente, al trasladar el espectáculo, se superpuso con uno de Patricia: "Yo quería que fuese el sábado, pero Mariano hacía el Cosquín Rock con su grupo, entonces el señor de la plataforma nos propuso el viernes e hicimos el anuncio. Termino de contarlo y pregunto cuándo estaba Patricia. Al otro día a la mañana le llamé bien temprano y le dije que lo solucionaríamos y me respondió que sí porque la perjudicaba mucho. Le pedí un tiempo para solucionarlo".

Tras meditarlo, la cantante declaró que encontró una solución: "La idea era hacerlo una hora antes, sacar temas, acortar el show para no pisarnos y hasta habíamos pensado en potenciarlo cantando juntas metiéndonos en el show de la otra al estar en la misma plataforma. Pero esa propuesta quedó en la nada porque hizo algo tan infantil como un bloqueo".

Además, Lynch contó que lo que le molestó fue la actitud de no dejarla explicarse: "Eso de pasar factura en vivo en los programas de televisión no me parece. Ahora salgo a hablar porque no me queda otra, pero no me quiero meter en el barro. Tengo una carrera muy larga y nunca usé nada ni a nadie para mostrar lo que hago. Yo la quiero, pero no me pases factura y digas que fuiste al velorio de mi mamá. La quiero pero para mí es un punto final".