Alumnas de la Industrial crearon un proyecto que podría revolucionar varias industrias

sábado, 21 de noviembre de 2020 17:14

Este año el INET lanzó la convocatoria al Programa IDEAS, con el objetivo de que alumnos de escuelas técnicas trabajen en proyectos que ofrezcan una solución para los problemas actuales. Entre todos los más de 350 trabajos enviados de todo el país, seleccionaron a 23, uno de ellos de la Escuela Industrial.

"Nosotros bajamos la convocatoria a los chicos de quinto y sexto de las especialidades "Industrias y procesos" y "Química". El grupo de Pía Cabral, Celina Navas, Alba Páez y Victoria Palma decidieron participar y nos eligieron como docentes asesores a Claudia Prato y a mí", contó a Diario La Provincia SJ el profesor Gabriel Almada.

Desde ese momento comenzaron a investigar para darle forma a un proyecto que transformaría deshechos industriales en tinta para los marcadores de la escuela, con la expectativa de ser elegidas para ser financiadas y contar con una empresa nacional o internacional como mentora. Entre ellas están ARSAT, BASF, INTA, Intel, Microsoft, INTI, YPF luz y CNEA.

Hicieron una estimación de que anualmente, la Escuela Industrial gasta alrededor de $100 mil en las tintas para sus marcadores, por lo que elaborar esta propuesta significaría un ahorro muy importante para la institución.

"Ellas venían con la idea de formular colorante a partir de la remolacha. Pero no es algo que se plante mucho en San Juan y con la crisis alimenticia que hay a nivel mundial, la idea no era explotar el suelo para hacer marcadores. Por eso comenzaron a evaluar la utilización del orujo. Es un muy buen proyecto porque me animaría a decir que en todo el país no hay otra tinta orgánica realizada a partir de un deshecho industrial, que además en San Juan sobra a montones y lo hace amigable con el ambiente. La idea es que una vez que se elabore la tinta, lo que quede de la materia prima se utilice como abono", agregó el docente.

Una vez que elaboraron todo el marco teórico, lo presentaron y una de las empresas se interesó en apoyarlos. "Desde el INET nos contaron que nos había elegido BASF, porque en sus orígenes en Alemania se dedicaron a hacer colorantes y nuestro trabajo les había remontado a sus orígenes. BASF es la empresa química más grande del mundo comprometida significativamente con la protección ambiental y la responsabilidad social".

Al haber conseguido captar la atención de esta empresa, el INET prevé que en el 2021 comiencen a producir esta tinta. "Ellos nos van a depositar el dinero para que compremos lo necesario y comencemos con la ejecución entre febrero y noviembre del próximo año. Pero sabemos que es muy posible obtenerla. Nos quedará hacer ensayos de calidad y reajuste de fórmulas. Desde BASF quedaron en contactarse con proveedores de Brasil que hacen tintas para pasarnos detalles técnicos y que no estemos demorados en el estudio preliminar".

La idea es que todo el producto sea elaborado en la misma escuela, primero en los laboratorios y luego en la planta industrial, utilizando en el orujo producto de la bodega de la misma institución, cerrando el círculo de un producto autosustentable. "Las chicas tuvieron un compromiso enorme. Son estudiantes que son partícipes de su proceso formativo y se sienten responsables de eso. La carga no está puesta exclusivamente en el docente. Tuvieron un gran aprendizaje a base de proyectos, en donde interrelacionaron todo lo que vieron en las aulas y lograron que BASF pusiera a ocho personas a nuestra disposición para orientarnos. Estamos obteniendo un colorante que se puede aplicar no solo para los marcadores, sino al ser orgánico puede servir para la industria farmacéutica, alimentaria, cosmética, etc. Estamos abriendo una posibilidad a otros tipos de productos", sentenció Almada.