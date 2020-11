La Fundación Espartanos donó libros para escuelas de San Juan

viernes, 20 de noviembre de 2020 15:22

En la jornada del viernes, el gobernador Sergio Uñac recibió de manera simbólica por parte de la Fundación Espartanos 2000 ejemplares del libro “No permanecer caído” del autor Federico Gallardo.

Acompañando al gobernador, estuvieron la presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto; el ministro de Educación, Felipe De Los Ríos; el secretario de Estado de Deportes, Jorge Chica; el diputado nacional Francisco Guevara; el ministro de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur; el secretario de Estado de Seguridad y Orden Público, Carlos Munisaga; la gerenta general del Banco San Juan, Silvina Bellanting; vía conectividad, el fundador de la Fundación Espartanos, Eduardo Oderigo; el responsable de la Difusión de la Fundación Espartanos, Javier Dragotto; el referente en San Juan de la Fundación Espartanos, Federico Zapata; y demás funcionarios provinciales.

El libro de Federico Gallardo cuenta la historia de personas que erraron su camino al delinquir, pero que lograron cambiar su vida a través de la práctica de un deporte como es el rugby; la espiritualidad, la educación y el trabajo formal; los cimientos de la Fundación Espartanos para trabajar en la reinserción social de personas privadas de su libertad, basados en la enseñanza del Papa Francisco: “En el arte de ascender lo importante no es no caer, sino no permanecer caído”.

Durante su alocución, Uñac recalcó la política provincial de Estado para situar al deporte, como articulador social, en el escalafón más alto a nivel nacional en materia de inclusión e inversión: “San Juan es la provincia, teniendo en cuenta su presupuesto y la cantidad de habitantes, que más invierte en deportes y en la difusión de la práctica deportiva. Y este fue un compromiso que asumí antes de llegar al primer periodo como gobernador. El deporte, la práctica del mismo, en cualquier de sus disciplinas es la mejor herramienta de cambio y de inclusión social y a las pruebas nos remitimos”.

En ese sentido, puso en alza que "apostamos mucho por la infraestructura. San Juan es la provincia que más invirtió, agregando como eje el desarrollo de eventos deportivos. Cada evento que se ha producido acá, muchos de rugby, al lunes siguiente o al día siguiente del desarrollo del mismo siempre había un chicos más. Habían muchos más, pero si hubiese sido un chico más entusiasmándose con practicar alguna disciplina deportiva, la sociedad sanjuanina habría ganado en ese sentido”.

Sobre el cierre, Uñac hizo referencia a la importancia de un segundo penal a construir en San Juan, teniendo como foco la rehabilitación y reinserción de los condenados, a la sociedad.

Por su parte, García Nieto en voz unísona con el gobernador reconoció el rol importante que hay que cumplir en materia de responsabilidad e inclusión social, al afirmar que "hemos asumido como Poder Judicial la responsabilidad social y asumiendo esa responsabilidad social es que tenemos que mirar que quien ha cometido ese hecho no puede permanecer caído. Y en esta mirada el Estado, independientemente de la función constitucional, junto con las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, todos, en una mirada puesta en la reinserción, en la vuelta, en el regreso y en las segundas oportunidades".

A su vez, Oderigo destacó el accionar de San Juan manifestando que: “En ninguna provincia hemos llegado a tantos colegios. Ojalá este sea el puntapié inicial para que el libro no llegue solamente a unos pocos sino de esta manera tan linda y tan profunda. La verdad estoy emocionado por el apoyo que veo desde San Juan”.

Fuente: Prensa Gobierno