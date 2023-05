Aseguran que en mayo aumentó la venta de llaves de negocios de comercios sanjuaninos

jueves, 25 de mayo de 2023 22:07

El impacto inflacionario, el aumento de precios constante y la interrupción de financiación de proveedores han puesto a varios comercios sanjuaninos en la cuerda floja. En busca de una estrategia para no cerrar, están ofreciendo en venta las llaves de sus negocios; algo que desde las cámaras del sector ha encendido las alarmas. Señalan que esa tendencia se agudizó este mes.

"Necesitamos que el gobierno genere medidas que incentiven el consumo y sean beneficiosas para la gente y los comerciantes. Hay muchas fuentes de trabajo que dependen del comercio y pueden estar en riesgo. Vemos un panorama muy complicado", destacó Laura Zini, presidenta del Centro Comercial de la Ciudad de San Juan. Es que en la evaluación de las últimas medidas anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, como el aumento del límite de la tarjeta de crédito, no ven un aspecto positivo.

"Hay señales de alarma como las ventas de llaves de negocios, de distintos rubros. Por tanto, nos preocupa que haya comerciantes que nos están diciendo que no pueden sostener su empresa abierta. Tratan de no cerrar, pero lo que nos genera inquietud y a lo que estamos atentos es si hay inversores dispuestos a comprar una llave y continuar en esta actividad, habida cuenta del contexto inflacionario. No hemos visto aún que se concreten operaciones en ese sentido", señaló.

Como una alternativa a no cerrar, comerciantes buscan inversores para sus negocios.

Zini resaltó que el sector necesita "medidas urgentes" para no entrar en una fase sin retorno que signifique que se bajen las persianas definitivamente.

Expresó que aguardan una reacción del gobierno nacional para "generar herramientas que hagan sostenible el consumo. Si mantenemos una inflación del 10% mensual, no se puede pensar en que adaptar el crédito a la inflación actual va a mejorar las compras".

Esto también se verá reflejado en los números de las ventas de este mes que siguen mostrando un panorama alicaído. Los compradores, no obstante, siguen usando la vía del crédito para comprar y no tanto, las billeteras virtuales para resguardar el dinero que se tiene.