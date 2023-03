López: "los gremios docentes pueden solicitar que no se descuenten los días de paro"

miércoles, 15 de marzo de 2023 14:17

Este miércoles, los docentes autoconvocados votaron en asamblea por continuar con las medidas de fuerza y pedir al Gobierno sanjuanino que pague el 71,1% en el primer semestre, entre otras solicitudes. En ese sentido, desde Hacienda resaltaron que se está haciendo la liquidación de sueldos con el último esquema que se propuso al sector y que los gremios docentes pueden solicitar, si así lo consideran, que no se descuenten los días de paro.

"Tenemos una presentación anterior de UDA para que se segmentara el descuento pero eso fue en otro marco. Los gremios pueden ahora pedir que no se descuenten los días de paro y de hacerlo, se analizará. En tanto, avanza la grabación de los sueldos con la nueva escala", dijo la ministra de Hacienda, Marisa López en Telesol.

La funcionaria agregó que "San Juan tiene la paritaria más alta del país y ya se hizo el máximo esfuerzo. Esto es real. Pero atento al pedido de toda la sociedad, para restaurar el funcionamiento del servicio educativo y la libre circulación de los ciudadanos, nos abrimos al diálogo y a escuchar a los docentes. Se escuchó la propuesta del adelantamiento de tramos y se dio una respuesta por parte del Gobierno. Siempre y cuando se volviera a las aulas, se iba a analizar el adelantamiento y el no descuento de los días de paro. La respuesta fue favorable para pagar un 10% en abril y 10% en julio y no fue aceptada. No obstante, todo sigue su curso en base a lo que ya acordado".

Expresó que se recibirá, en ese sentido, "a los gremios por la vía formal para legitimar los tramos y su adelanto. Estamos en ese estudio ya que esto afecta a los recursos del estado". En ese sentido, marcó que ya recibió los pedidos de UDA y UDAP de avalar ese adelantamiento. "Esto se va a resolver en las próximas 48 horas ya que impactan en el grabado de los salarios con el 41,1% y del cambio en algunos códigos docentes. Podemos convocar a una reunión presencial de paritarias o no o el Ejecutivo tiene la potestad de fijarlo por decreto", dijo.

Afirmó que recibió de parte de Educación el detalle de las faltas no justificadas de docentes que no asistieron a las escuelas, en la mañana de este miércoles.