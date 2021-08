Garbarino: difusas posibilidades para reubicar a los empleados de la sucursal de la Peatonal

lunes, 23 de agosto de 2021 17:59

Tras una reunión nacional en FAECYS, el Sindicato de Empleados de Comercio señaló que no hay certezas en el futuro de los empleados de Garbarino, ni en San Juan ni en el resto de las provincias. Lo que preocupa ahora es dónde van a reubicarse a los empleados de la sucursal de la Peatonal Rivadavia, que cerró recientemente por una abultada deuda de alquiler.

"El 20% de la deuda se liquidó a 43 empleados en San Juan, gracias a los fondos que se liberaron para ello a la cadena nacional. A 2 personas no se les pagó porque se dieron por despedidos y seguirán con el reclamo por la vía judicial. Ellos se fueron con posibilidad de trabajo, por eso tomaron la decisión. De manera que, el resto, al seguir vinculados deberían cumplir funciones porque a los trabajadores que no se desempeñaron o que tomaron sucursales no cobraron hasta tanto regularicen la situación", remarcó la secretaria gremial del SEC, Mirna Moral a Diario La Provincia SJ.

Pero la realidad sigue compleja para los empleados: "es totalmente evidente que los 43 trabajadores que siguen en la cadena no pueden estar en la sucursal del Paseo San Juan. Además, en otros paseos de Cencosud, se le ha pedido a la empresa que desaloje también por deudas de alquiler".

Según Moral, la negociación sigue compleja: "es un semana a semana. Vamos a tener otra reunión de delegados a nivel nacional porque es preocupante lo que pasa y los empleados no deben quedar expuestos a malas decisiones. Tienen que cobrar toda la deuda y tener garantizada la fuente laboral. Si bien se especula con que la empresa pueda alquilar otro local en San Juan para los trabajadores que estaban en la sucursal central, ya tenemos la experiencia de Ribeiro. Se requiere que se resuelva la negociación nacional".

Cierre y preocupación

El comercio de la peatonal mantendrá sus persianas abajo a partir de una notificación recibida por falta de pago del alquiler desde hace 4 meses. "Por una reunión por zoom nos informaron que la sucursal de la peatonal está cerrada desde el viernes por falta de pago en el alquiler. El que informó fue Gustavo Pereyra, responsable de la regional", contó Gabriel Manzur, empleado de la empresa, a Diario La Provincia SJ.

De esta forma en el local ubicado en el centro comercial Paseo San Juan, trabajarán los 45 empleados que tiene la firma en esta provincia y que antes estaban divididos en los dos locales. Sin embargo el temor de que esto llegue a su fin pronto está muy latente más que nada a partir de la información que circuló a nivel nacional que da cuenta de un posible pedido de desalojo que habría realizado la firma chilena Cencosud, sobre los locales Garbarinos en todo el país que se encuentran instalados en sus shoppings.

Según informó el diario El Cronista, entre las cosas que el grupo dejó de pagar, están los alquileres de sus locales. Por eso Cencosud ya había solicitado medidas precautorias hace un tiempo y ahora fue directamente por el desalojo. Para ello, el holding chileno habría iniciado dos demandas que están siendo revisadas por la justicia.

En este escenario, la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP) liberó más de 225 millones de pesos, que fueron destinados a pago de salario adeudados.