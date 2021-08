Fernández: "El último presidente que enfrentó una pandemia fue Sarmiento y después me tocó a mi"

lunes, 23 de agosto de 2021 15:55

El presidente Alberto Fernández llegó este lunes a San Juan en medio de la campaña legislativa que se vive en el país a 3 semanas de las elecciones. El mandatario nacional hizo un recorrido en su discurso sobre lo que le tocó enfrentar durante los 2 años de pandemia e hizo alusión al prócer sanjuanino Domingo Faustino Sarmiento.

"Es una tierra muy linda que dio gente muy valiosa, Sarmiento por ejemplo. Ese gran promotor de la Educación Pública que tanto cuido y trabajo. Llegamos a San Juan hoy para revisar en qué lugar estamos después de los 2 años más difíciles que nos ha tocado vivir", comenzó expresando Fernández en el discurso que brindó en Quinta Nazareno, hasta donde llegaron funcionarios e intendentes del Frente de Todos.

Al respecto recordó al Maestro de la Patria y destacó que fue él quien le tocó enfrentar el desafío de gobernar con una pandemia: "La humanidad no recuerda muchas veces una pandemia. El último presidente que tuvo que enfrentar una pandemia fue Domingo Faustino Sarmiento y después me tocó a mi. Creo que a Sarmiento le debe haber ido mucho peor porque no contaba con los recursos técnicos de la medicina con los que hoy contamos".

Al respecto destacó que su gobierno le tocó enfrentar "años muy difíciles porque la medicina no encontraba solución para evitar las muertes y contagios. La única solución era aislarnos y eso afectó a la actividad económica".

Además apuntó: "Hay quienes me dijeron 'olvidate de la salud de la gente porque finalmente se van a morir, lo más importante es que la economía no pare'. Pero la verdad que todos los que estamos acá cada muerte nos duele y no es lo mismo que se muera quien tenga que morir. En la disyuntiva optamos por priorizar la vida con consecuencias que no pudimos evitar como que la economía se complique. Recuerdo que por aquellos días decía un mal resultado económico podemos revertir pero una muerte no".