Ese día glorioso: la última vez que Maradona visitó San Juan y ganó con la Selección Argentina

miércoles, 25 de noviembre de 2020 16:24

El 26 de enero de 2010 fue la última vez que Diego Maradona estuvo en San Juan. Fue para dirigir el partido de la selección Argentina frente a Costa Rica que se disputó en el Hilario Sánchez de San Martín. Un día antes, el 10 brindó una conferencia de prensa en la que confesó el dolor que le causó los dos meses que estuvo suspendido.

"Estos dos meses los viví con mucho dolor. Yo le pedí a la FIFA poder pagar con mi dinero y que no me alejaran de los jugadores. Pero no me hicieron caso, no pude hacer absolutamente nada, sólo hablar por teléfono con los jugadores. No se lo deseo a nadie", contó en conferencia de prensa.

"Pero bueno, pasó. Con el dinero que yo pude haber pagado se pudo haber hecho una cancha en Africa. Cumplí la sanción al pie de la letra y luego viajé a Sudáfrica donde estaba todo muy revolucionado por lo que había pasado con Togo. Yo me me solidarizo con los jugadores de ese país, pero no por ese incidente se va a dejar de hacer un gran Mundial. La gente está esperanzada y los sudafricanos están trabajando maravillosamente bien", agregó.

El 26 de enero del 2010 con Diego Armando Maradona como entrenador, un combinado local derrotó 3 a 2 a Costa Rica con goles de José Sosa, Guillermo Burdisso y Franco Jara. Michael Barrantes y Diego Madrigal habían puesto los empates transitorios para los ticos que contaron con Keylor Navas en el arco.

En medio de un gran operativo de seguridad, el seleccionado argentino de fútbol había arribado a San Juan y alojado en el hotel Del Bono. Un centenar de simpatizantes, en su mayoría niños y adolescentes, recibieron al plantel que pisó el establecimiento a las 18.55.

La mayor ovación se la llevó Diego Armando Maradona, quien después del partido también volvió a hablar. Manifestó que se notó que sus dirigidos "estaban duros" en el partido ante Costa Rica y sostuvo que igual el conjunto se mostró a la altura de las circunstancias.

"Se notó que nuestros jugadores están duros porque recién terminan la pretemporada. Nos falta ritmo y por eso parecía que los chicos de Costa Rica andaban en un Fórmula 1 y nosotros en un Fiat 600", explicó Maradona en San Juan.

El seleccionado costarricense sorprendió al equipo argentino, manejando durante gran parte del partido mejor la pelota que los albicelestes. "De Costa Rica tengo que destacar que me sorprendió el manejo de la pelota que tienen estos chicos", comentó luego Maradona.

"Me gustaron varios jugadores como Sosa, Clemente y Palermo. Mercier y Monzón también estuvieron bien. Jugamos un buen partido, a la altura de las circunstancias", subrayó Diego y luego finalizó: "Hay que tener en cuenta que los nuestros todavía están duros. Me sirvió para ver a los muchachos con esta camiseta que no es fácil de vestir".