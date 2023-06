Imperdible: Germán Martitegui muestra más de San Juan en "Proyecto Tierras"

domingo, 4 de junio de 2023 11:35

"Proyecto Tierras" es uno de los programas más vistos en el fin de semana de Telefe y tras una emisión que mostró parte de la gastronomía sanjuanina, se viene un nuevo programa con nuestra provincia como protagonista. Germán Martitegui disfrutará y compartirá con la audiencia productos únicos locales.

A las 00 hs. de este lunes, y tras la gala de eliminación de Masterchef Argentina, "Tegui" llega con "Proyecto Tierras" y se verá parte de su viaje por Calingasta en el que destacará la producción y elaboración de dulce de membrillo. En el anticipo, hay una revelación: "este es el mejor dulce de membrillo que he probado en mi vida", dijo.

¿Habrá más de San Juan? Eso es algo seguro ya que el jurado de "Masterchef Argentina" estuvo en varios departamentos como Iglesia, Jáchal, Pocito, 25 de Mayo, San Martín y 9 de Julio. A no perdérselo.

"Proyecto Tierras" se posicionó en el top 5 de los programas más vistos de la TV argentina, los domingos. La audiencia celebra la dinámica del programa y la sencillez de Germán Martitegui para mostrar historias de vida unidas a la gastronomía de cada provincia. Además, rescata recetas y platos tradicionales, elaborados por personas que las aprendieron de generación en generación.

En un programa anterior, compartió su visita a Tres Esquinas, en el departamento Sarmiento, donde se interesó por la producción de melón. "Los más ricos de Argentina son de acá", reveló ante las cámaras.

Después, el también jurado de "Masterchef Argentina" se fue a Caucete. Precisamente tomó la ruta que bordea la "Senda del Peregrino" para ir hacia Astica. Pero antes hizo una parada obligada: a comprar semitas caseras que amasa Margarita. Ella le compartió su receta y él la acompañó a amasar. Pero no solo eso, sino que ayudó a llevar las latas con semitas al horno de barro y esperó "la horneada".

Margarita también le cebó mate con "inca yuyo" y le contó sus propiedades. "Tegui" no ocultó su fascinación por la simpleza y sabiduría de la mujer que vive hace 26 años allí. La mujer le contó a Tegui que cree en "El Gauchito Gil" y armó un santuario cerca de su casa: "tenía cáncer en la garganta y me cumplió la promesa". Fue ella quien le regaló una cinta roja para que también lo proteja: "no me la saco más", dijo él.

Luego, Germán siguió viaje hacia Astica, en Valle Fértil, para encontrarse con Florinda, a quien definió como "uno de mis grandes amores" que le compartió la receta de "la chanfaina", un plato típico. "Ella hace el mejor", confesó.