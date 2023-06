Jardines maternales: por qué hay pocos establecimientos avalados por Educación en San Juan

domingo, 4 de junio de 2023 10:51

San Juan tiene sólo 8 jardines maternales reconocidos por el Ministerio de Educación y el número sorprende debido a que, sobre todo en el Gran San Juan, hay un centenar de establecimientos que ofrecen servicios para bebés de 45 días a 3 años. Desde la Dirección de Educación Privada (DEP) aclararon que si no hay más es porque los propietarios no hacen las gestiones.

Privada tiene 7 jardines maternales reconocidos y uno en trámite. "Es por un cambio de domicilio pero trabaja bajo los requerimientos de esta Dirección, señaló Liliana Piegaia, al frente de la DEP, a Diario La Provincia SJ. Y aclaró: "nosotros no tenemos poder de policía; es decir que no salimos a controlar si los jardines maternales cumplen o no cumplen los requisitos. No está bajo nuestras responsabilidades hacer eso. Bajo nuestra órbita están los establecimientos que gestionaron y lograron el reconocimiento ministerial. Si no hay más, es porque no encaran los trámites"

Resaltó que entre los requisitos que se exigen está uno básico para cualquier establecimiento educativo: tener un directivo titulado en Educación Inicial y los docentes de las salitas también deben ser profesores de Educación Inicial.

Los 8 maternales habilitados son los que presentaron documentación y requisitos de infraestructura, además de un proyecto pedagógico. "Reciben chico de 45 días a 3 años que inician un proceso de educación con lo que el establecimiento no cumple una función de guardería, sino que hay una línea pedagógica. No sólo se contiene a los chicos, sino que se lo forma con un abordaje de la primera infancia. El personal debe ser profesional de educación acreditado", destacó.

Las gestiones de los maternales tienen puntapié inicial, según Piegaia, en presentar un proyecto detallando que el edificio en el que funcionará el jardín está habilitado por Salud Pública, Bomberos y municipios, por ejemplo. Además, debe estar claro el aforo permitido, es decir la cantidad de alumnos y personal que pueden estar allí y cumplir todas las normas de seguridad, que exige el protocolo de una escuela. "Todo debe estar en regla y al día, en los tiempos que marquen las habilitaciones. No puede funcionar un jardín que tiene un aforo para 10 niños y recibió 30", dijo.

Luego, viene la competencia propia del Ministerio. "A la par de esta dimensión de infraestructura, está la pedagógica. Lo que supervisa desde Educación Privada, después, es este proyecto de enseñanza a través de una secretaría técnica. Una vez cumplimentados los requisitos, se inicia el expediente con la solicitud de la habilitación", marcó.

Las etapas de estas solicitudes no demoran mucho tiempo, destacó Piegaia, con lo que un jardín maternal con propuesta pedagógica puede lograr el reconocimiento de Educación en menos de medio año.

En ese sentido, expresó que otras instituciones que funcionan bajo la denominación de jardines, en realidad cumplen sólo la función de guarda de los chicos. "Si hablamos de un jardín maternal, propiamente dicho, conlleva una responsabilidad enorme por parte del Ministerio de Educación que supervisa el proyecto pedagógico. Se trabaja con pequeñitos", reflexionó.

Señaló que otros establecimientos que se denominan jardines maternales "son cerca de 100 en San Juan pero no están en nuestra órbita. En Educación, sólo nos manejamos con los establecimientos que solicitan el reconocimiento ministerial y acreditan infraestructura y proyecto pedagógico. Por eso, estos días, pedimos a los papás que pasen por nuestra dirección de Educación Privada si tienen dudas sobre qué jardín elegir, pero siempre dentro de los que supervisamos".