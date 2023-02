Valentina, la sanjuanina que atrapó a Camilo con su mate: "cumplí mi sueño"

viernes, 24 de febrero de 2023 12:27

"Cumplí mi sueño". Con esas palabras, Valentina Rodano expresó la alegría que le generó no sólo ver a Camilo en la Fiesta Nacional del Sol sino captar la atención de él quien le dedicó a ella un posteo en su historia de Instagram. "Te amo", escribió el cantante minutos antes de subir al escenario San Juan del predio Costanera.

La sanjuanina le había hecho llegar al hotel un mate pintado color azul con el símbolo de "la tribu" y la frase "Amar es nuestra revolución" con la bandera de Argentina. Él lo tomó con sus manos y lo mostró en la red social agradeciendo tal presente. A su vez mostró un fragmento de la carta que ella le había mandado a puño y letra en una hoja.

"Me enteré que el miércoles en la tarde llegó la producción con todos los músicos y fuimos con mi mamá a probar suerte al hotel. Lo tenía al mate preparado hace varios días y pensé 'con soñar no pierdo nada' y me mandé. Primero lo dejé en la recepción a una de las chicas del hotel que me dijo que no me prometía nada pero que iba a hacer lo posible", comenzó relatando Valentina a Diario La Provincia SJ.

La joven de 18 años forma parte del grupo de fans La Tribu Argentina, y conoce mucho no sólo de Camilo sino de la "tribu" Montaner. Gracias a ese fanatismo, identificó en el hotel a Víctor Herrera, que es uno de los ingeniero de producción del grupo del artista. "Cuando estaba con mi mamá en la puerta del hotel, estuvimos no más de 40 segundo, vimos que llegaba Víctor Herrera. Lo identifiqué y lo saludé. Se paró a hablar con nosotras y hablamos varios detalles del show. Me dijo que iba a hacer todo lo posible para que llegara el regalo a manos de él", destacó.

Gracias a él, el mate pudo llegar a manos de Camilo. "Antes de llegar al predio me llegó un mensaje por Instagram de Víctor que me dijo 'listo, entregado. Camilo está leyendo la carta'. Le agradecí a Víctor y minutos después veo la historia de Camilo", recordó entre risas que reflejan la alegría que aún la moviliza por lo ocurrido.

En la noche de este jueves, ella fue al predio Costanera para la Fiesta Nacional del Sol y allí llevó un cartel que decía 'Tu amor es nuestra revolución'. Mientras el artista brindaba el concierto, ella levantó el cartel desde la Fila 9 donde se encontraba y él la saludó. "Fue muy emocionante", destacó.

Junto al mate, Valentina le dejó una carta cuya intención fue agradecerle por cómo es, por su música y porque lo admira como artista, como padre, por su relación tan particular con Dios, muy pura y honesta. En ese texto le contó que hace unos años fue al Luna Park y que recorrió miles de kilómetros para eso.

"Sigo a camilo casi 4 años desde principio del 2019. En la época de la pandemia, acá se escuchaba Camilo, día y noche, todo el día. Fue un momento bastante difícil y mi inspiración y motivo de salir adelante fue él", subrayó subrayando: "es una persona que admiro como persona. Mientras pueda voy a seguirlo".

El emprendimiento

Pese a su corta edad, Valentina encabeza un emprendimiento con el que le va muy bien. Se trata de Jaque Mate, una empresa de mates con la que llama la atención de muchos sanjuaninos.

"Empecé aburrida en mi casa pintando cajitas de madera. Como quería mi propio mate, me compré uno y averigüé el proceso de lijado. Compré un par de pinturas acrílicas, las subí a las redes y empecé a hacer regalos para cumpleaños", explicó.

Poco a poco los mates que hacía los iba subiendo a su historia de Instagram para que la gente los viera. La repercusión fue tal que le llegaron pedidos y cuando quiso acordar ya estaba girando en el mercado.

"Como a la gente le gustaba, decían 'che tenés que hacer para vender'". Hace casi 3 años que tengo el emprendimiento. Con la cantidad de pedidos, me empezó a ayudar mi mamá para lijar. Pero en general lo hago todo yo desde el lijado a la pintura", finalizó.

Los mates se hacen por encargo y quienes quieran adquirir uno podrán contactar a Valentina a través de su Instagram: https://www.instagram.com/jaquemate.sj/