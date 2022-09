Salud mental: padres sanjuaninos agotaron cupos para una charla sobre vínculos y escucha con adolescentes

lunes, 26 de septiembre de 2022 20:23

En la "Semana de los Gabinetes", dependientes del Ministerio de Educación, se organizó una actividad para padres de adolescentes destinada a conocer técnicas para favorecer la escucha, en un contexto sensibilizado por las crisis emocionales y el suicidio adolescente. Ante la alta demanda, el Ministerio cambió el lugar de la conferencia (auditorio Carmen Peñaloza) y aún así, los cupos ya están agotados.

Se trata de la disertación “Vínculos padres e hijos: La importancia de escuchar y ser escuchado”, a cargo de la presidenta del Colegio de Psicólogos, Gema Galván, junto a la Comisión de Prevención de Suicidio del Colegio de Psicólogos. Será este martes, de 8:30 a 11 hs. en el auditorio Eloy Camus, en el Centro Cívico.

A propósito, la presidenta del Colegio de Psicólogos, Gema Galván destacó que, en estas últimas semanas, la demanda de turnos nuevos se repartió tanto en adultos como en padres que quieren asistencia para sus hijos adolescentes. "Se avanza, con ello, en reconocer a la salud mental como parte importante. Ahora, el siguiente paso es hablar y trabajar en procesos porque no hay soluciones mágicas. Tiene que sostenerse en el tiempo para seguir un tratamiento y, además, es necesario abordar el contexto familiar", dijo.

Señaló que se avanzó en elaborar padrones con los profesionales psicólogos que tienen turnos en lo cercano, y que reciben obras sociales y los que no. "Por la altura del año en la que estamos hay profesionales que no tienen turnos nuevos y otros, no inician tratamientos porque en dos meses más finalizan la atención", resaltó.

Marcó que responden consultas al respecto en redes sociales y vía WhatsApp y pidió paciencia para aguardar la respuesta.