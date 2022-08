Consumo de carne: piden a sanjuaninos prestar atención a un dato clave en mercadería envasada

martes, 9 de agosto de 2022 11:36

El pasado viernes 5 de agosto, un amplio operativo se desplegó en Caucete, donde un hombre quedó detenido tras el hallazgo de más de 400 kilos de carne sin poder justificar procedencia, armas y municiones. Ante este caso, se conoció cómo se realizan los controles en San Juan acerca de la venta de carne y productos derivados, tanto dentro del circuito comercial como informal.

"Tenemos controles regulares y también, aleatorios en distintos lugares que están habilitados. También trabajamos de acuerdo a nuestros registros que nos muestran los vencimientos de alguna cámara o fábrica, en cuanto a habilitación o venta de productos. En otros casos, como el de Caucete, toma intervención la Policía Rural y nos avisa a nosotros. Muchas veces suele ser por denuncias o cuando nuestros inspectores, cuando están trabajando, se encuentran con una movilidad, térmica o no, que lleva mercadería. Los seguimos y se hace el operativo", explicó Carlos Camuñas, a cargo de la Dirección de Desarrollo Pecuario, en radio Sarmiento.

Señaló que también hay recepción de denuncias de comerciantes que exponen una "competencia desleal". "Lo que se inspecciona y infracciona es la forma y las condiciones en las que el animal fue faenado, más allá de la especie. Si no hay condiciones de higiene o no se respetó la cadena de frío. En ese marco, si vamos a un establecimiento y encontramos mercadería sin rotular; es decir sin fechas de envasado, vencimiento y datos de procedencia, se decomisa. No está identificada, rotulada y no sabemos el origen", marcó.

Detalló que el consumidor no sabe si la carne está en condiciones y por ende, se expone a consumir un producto con "proliferación bacteriana" y otras enfermedades. "Es altamente riesgoso ya que se desconoce cómo fue manipulada previo a la venta. Nosotros inspeccionamos si hay un rótulo en la media res o un remito cárnico o un certificado sanitario. La gente debe prestar atención a ello en la mercadería que compre envasada en bandejas o al vacío", dijo.