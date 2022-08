Scoring: en San Juan apuntan a mayores exigencias en cursos por la licencia de conducir

sábado, 6 de agosto de 2022 08:20

La semana pasada, el sistema de descuento de puntos por infracciones cometidas al volante, denominado "scoring", entró en vigencia en todo el país hoy con el objetivo de mejorar la seguridad vial. Contempla la inhabilitación de la licencia por períodos determinados de tiempo cuando se registre la acumulación de faltas, independientemente de la jurisdicción en la que hayan sido cometidas.

En la provincia, se aguarda la adhesión por ley al sistema y mientras se cumple con las formalidades, sigue en vigencia el actual esquema de puntos que, en vez de restar como lo propone la iniciativa nacional, suma de acuerdo a la gravedad de la infracción que se cometa. En tanto, los conductores a los que se les retire la licencia deberán hacer cursos específicos que serán dictados en EMICAR.

"Apuntaremos a lo educativo formativo partiendo de que si tuvo licencia, es porque estudió la normativa vial y por ende, no la desconoce. Tenemos que apuntar a los puntos críticos en los que se falla: el circular en estado de ebriedad, usando el celular, no respetando las normas viales que ya había estudiado. Hay mucho por trabajar en lo cultural", señaló a Diario La Provincia SJ, Ernesto González, gerente de EMICAR.

Destacó que rescatarán aspectos fundamentales que se han convertido en una constante a la hora de sacar la licencia de conducir en nuestra provincia. "Muchos estudian y se preparan para sacar la licencia y nada más. Los sacás de ese esquema y no saben de conducta vial. Esto es tanto para los que se preparan solos como para los que le pagan a un instructor. Lo toman como un trámite cuando esto no es así. Piensan que los siniestros viales les pasan a otros, cuando ellos están expuestos a uno o pueden ocasionarlo apenas salen a la calle", se sinceró.

Marcó que aguardan que San Juan se sume plenamente al sistema de scoring federal para definir los detalles finos de las capacitaciones aunque todo está "muy avanzado" ya que se responde a lo solicitado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El scoring

El mecanismo consiste en la asignación inicial de 20 puntos a cada conductor con Licencia Nacional de Conducir, que se irá descontando en caso de que se cometan infracciones de tránsito con una escala establecida de acuerdo a la gravedad de la falta y que puede llegar a la totalidad, por ejemplo, si la persona corre "picadas".



Los distritos deben incorporar el 'scoring' a través de sus Legislaturas, Concejos Deliberantes u órganos facultados y, al implementarlo, podrán registrar sentencias firmes que impongan pérdida de puntos en la Licencia Nacional de Conducir del infractor responsable.



También, podrán registrar sentencias firmes que impongan inhabilitación de la Licencia Nacional de Conducir por pérdida de puntos y consultar la situación actual e historial de una cada conductor o conductora.



El sistema tendrá interacción con el Sistema Nacional de Licencias de Conducir (Sinalic) y el Certificado Nacional de Antecedentes de Tránsito (Cenat) para que los Centros de Emisión de Licencias de Conducir cuenten con información precisa y actualizada al momento de emitir la renovación de este documento.

Los puntos



Cuando se pierdan los 20 puntos por primera vez, la licencia quedará inhabilitada por 60 días; la segunda vez que se pierdan todos los puntos serán 120 días y la tercera, 180 días. Luego, el plazo de inhabilitación se irá duplicando sucesivamente.



Para recuperarlos y restablecer la licencia, el conductor deberá realizar un curso virtual con instancia evaluativa y esperar a la finalización del período de inhabilitación.



Si las pérdidas de puntos fueran parciales, el conductor podrá realizar un curso virtual para recuperar 4 puntos: los conductores particulares tendrán esta posibilidad cada dos años y los profesionales podrán hacerlo anualmente.



En el caso de que transcurran dos años sin infracciones de ningún tipo, desde la última falta que restó puntaje, se reestablecerán los 20 puntos automáticamente.



En la escala de infracciones se estableció que, por ejemplo, se descontarán 5 puntos en caso de circular con licencia de conducir vencida, sin casco en el caso de los motociclistas y si no se respetan las luces del semáforo; mientras que se deducirán 4 puntos por circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o si no se lleva puesto adecuadamente el cinturón de seguridad.



Las infracciones más graves, con mayor descuento de puntaje, son: conducir con impedimentos físicos o psíquicos, bajo efectos del alcohol, estupefacientes o medicamentos (10 puntos); no respetar los límites de velocidad en menos del 30% (5 puntos) y en más del 30% (10 puntos); conducir estando inhabilitado o con la habilitación suspendida (20 puntos) y participar u organizar, en la vía pública, competencias no autorizadas de destreza o velocidad con automotores (20 puntos).