Tras invertir en lotes, los sanjuaninos mantienen demanda de créditos de IPV para su casa

jueves, 23 de junio de 2022 07:57

Las familias sanjuaninas que tienen un terreno o que deciden invertir en esa opción se interesan por gestionar créditos del IPV para tener su casa propia. Más allá del impacto inflacionario, buscan poder acceder a esa financiación y las consultas en estos meses no bajaron.

"Comprar un lote es una buena inversión en estos momentos y muchas familias hacen un importante esfuerzo para lograrlo y completar los trámites para que esté a su nombre. Tras ello, la Operatoria parcial individual sigue siendo una opción atractiva y el interés no ha bajado. Actualmente, tenemos entre 300 a 350 préstamos en movimiento y en distintas fases: algunos van empezando, mientras que otros finalizan", destacó a Diario La Provincia SJ, el director de IPV, Marcelo Yornet.

A partir de conocerse que avanza el proyecto de lotes para el barrio "Valle del Sol", tras pagar el terreno, las familias podrán pagar su casa bajo esa operatoria. "Hay inquietud para conocer los requisitos para acceder para poder evaluar las condiciones para postularse; sobre todo lo relacionado a la demostración de ingresos para pagar la cuota", señaló. En el caso de la operatoria parcial, el IPV aporta el 80% de los fondos para el proyecto mientras el que 20% está a cargo de quien construye.

Sobre la modalidad, "la operatoria parcial e individual se fijó en un monto determinado de UVI (unidad de vivienda) y opera desde 2019 de UVI, Esto se traduce en 57.344 unidades de vivienda como máximo bajo ese coeficiente nacional del Banco Central y cuando va variando, se va actualizando. Se toman en cuenta para ello distintas variables".

El préstamo se fija en UVI y día a día, va actualizándose y en función de ello, en promedio, el crédito abarca casi $6.300.000. Esto es para la línea de construcción y un poco menos para ampliación de viviendas. "Sigue siendo, en el mercado, una opción interesante. Si bien las consultas van aumentando, el promedio de créditos otorgados en el año se va manteniendo en el promedio", destacó.

Requisitos generales

Figuran: constituir un grupo familiar de al menos dos personas; tener ingresos familiares que permitan el reintegro de la cuota de la asistencia financiera; ser propietario de un terreno, escriturado e inscripto en el Registro General Inmobiliario; poseer documento de identidad argentino; no ser propietario de viviendas sismorresistentes o bienes inmuebles realizables distintos al inmueble afectado, siempre que dichos bienes no constituyan un medio de vida del solicitante; no haber sido adjudicatario de viviendas financiadas por el Estado y ser mayor de 18 años y menor de 60.