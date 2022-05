Una sucesión de frentes fríos instala las bajas temperaturas en San Juan

miércoles, 25 de mayo de 2022 19:05

Aunque tardaron, las bajas temperaturas arribaron a los días sanjuaninos para quedarse. O al menos es lo que sucederá en los próximos días en los que la sucesión de frentes fríos no permitirá que las máximas arriben a los 20º.

Actualmente, un frente está atravesando la región y particularmente este miércoles y jueves, se hace notar con el aumento de la nubosidad. "Estamos ante mínimas que no pasarán de los 4 a los 6º mientras que las máximas rondarán los 12 a 14º. No se pasará de ello ya que la ausencia del Sol no permite que haya mejoras pero a su vez, frena las heladas", destacó el climatólogo Germán Poblete a Diario La Provincia SJ.

Destacó que "hay una permanencia de aire frío de una masa que está estacionada en la zona y si bien, el Sol regresa el viernes habrá otro cambio el domingo. Ese día ingresará otro frente frío que incidirá en la baja de temperaturas al punto de que haya heladas el próximo lunes".

Este año, desde principios de junio se registrarían las heladas con más regularidad, "con lo que podemos hablar del inicio formal del invierno meteorológico", aseguró.