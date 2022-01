Qué desean los "ayudantes" de los Reyes Magos a los chicos sanjuaninos

jueves, 6 de enero de 2022 11:13

Llegó una de las fiestas más esperadas por los chicos y que genera ilusión en los mayores. Ni hablar de ellos, que cada año tratan de ser los mejores "ayudantes" de Melchor, Gaspar y Baltazar, incluso hasta se caracterizan como ellos para llegar a decenas de chicos que los esperan ansiosos. Por la pandemia, se resintieron las modalidades de entregas pero siempre hay una manera de llegar a los pequeños, protocolos mediante, en algún momento del mes.

Este "día de Reyes", Diario La Provincia SJ los hizo viajar en el tiempo para que recordaran cuando eran niños y también qué es lo que desean para la infancia sanjuanina.

Patricia "Pato" Rossomando (Grupo ISA)

-"Sobre mi mejor regalo, la mayoría de los de mi generación no tuvimos todo tan fácil como los niños hoy. Deseábamos cosas dentro de todo alcanzables y eramos muy felices verdaderamente con poco. Yo tocaba el piano y siempre pedía, cuando estaba sola, que me trajeran uno. Después de algunos años, me trajeron un órgano que fue lo mas parecido a la felicidad misma".

-"Deseo para los chicos sanjuaninos que no les falten cosas pero que sepan lo que es desear tanto algo y que se te caigan las lágrimas cuando finalmente te llega. Es decir que se alegren y emocionen por las pequeñas cosas".

Agustín Moya (Bomberos Voluntarios de Pocito)

-"Lo que más recuerdo fue cuando me regalaron una bicicleta a los 11 años. Era una todoterreno que salía lo mismo que un auto", recuerda sonriente. "Fue un regalazo; lo mejor que recibí. Era lo que siempre quise y los Reyes se esforzaron mucho porque antes todo era muy caro".

-"Para los chicos sanjuaninos, lo primero que deseo es que nunca se pierda esa inocencia y que cada niño sea feliz y disfrute de esta etapa. Espero que eso no lo pierdan nunca".

Adriana Muñoz (Asociación del Milagro)

-En plena salida preReyes Magos con un grupo de 25 chicos del merendero de Capital y Rawson a un conocido paseo comercial y patio de comidas, Adriana compartió uno de los recuerdos que más atesora de un 6 de enero. "Recuerdo la visita de una reina maga que me enfrentó al descubrimiento de una caja musical, el sueño de mi vida. Fue lo más tierno", resaltó. Y agregó: "el regalo más importante no era el juguete en sí, eran los Reyes y en mi caso, su cómplice en mi familia; mi mamá y lo que sembraba en mi corazón; el cuidar de la inocencia".

-"Sobre mis deseos, son importantes la salud y la inocencia y que todos los chicos de San Juan tuviesen alguien que esté velando por ellos. Cuide su seguridad, inocencia, los guíe a estudiar y todo lo que comprende su vida. Me gustaría que tuvieran una persona que los apadrine, como la que tienen mis niños y que vive en el extranjero y me permite hacer muchas cosas lindas por ellos como la salida de hoy (por ayer). Más allá de un regalo para un niño, es un regalo para el adulto que revive y se involucra en lo que implica un día de Reyes o de Navidad. En Papá Noel, se postularon madrinas para los chicos del merendero y entregaron los regalos y cartas; los chicos lo que más valoraron fue ese mensaje de amor y calidez. Fue emocionante para ellos".

-Quienes quieran sumar su colaboración a la Asociación, pueden comunicarse al 264-5162577.

-Claudia Frías (Merendero Corazones Solidarios)

-"Deseo que los chicos no se olviden que ser niños. Debemos preservar su inocencia y hacer todo para que estén sanos. También espero que Dios nos permita que este año sea mejor en salud y vida y que esta pandemia nos de un respiro".

-"Es una fiesta para celebrar el amor y la alegría en los chicos y les entregamos todo lo que conseguimos, que ellos reciben con amor, pese a que la situación económica y social está complicada para todos".

-Quienes quieran sumar su colaboración y donaciones de juguetes y mercadería al merendero, pueden comunicarse al 264- 5699351.