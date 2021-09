La venta de carpetas: una de las presuntas estafas que más preocupa a IPV

domingo, 5 de septiembre de 2021 08:23

Con nuevos proyectos de barrios en avance y el reciente avance del convenio con 22 gremios para la construcción de casas, el IPV insiste en que los sanjuaninos no deben caer en engaños con el ofrecimiento de las denominadas "carpetas". Se trata de presuntas ventas de llaves de la casa que se va a construir en un barrio y la operatoria no es legítima.

"Son un dolor de cabeza y a medida que se encaran más barrios, los casos se multiplican. Incluso han aparecido ofrecimientos en avisos de publicidad. La gente debe consultar en el IPV porque lo que se están generando son estafas que se alimentan de la necesidad de una familia de tener una vivienda propia. La carpeta en sí, no existe. Lo que estamos registrando es el ofrecimiento de lotes y/o de llaves de viviendas que no se han construido e invocan acuerdos y convenios que no son tales. No trabajamos con empresas privadas sino con gremios, sindicatos y mutuales", destacó a Diario La Provincia SJ, el director de IPV Marcelo Yornet.

Concretamente se trata de publicidad engañosa y presuntas estafas en las que "hay personas inescrupulosas que exigen dinero para señar un lote y que después la casa se va a obtener a través de IPV, con los montos de las cuotas que establece el organismo. Pero se trata de ofertas en terrenos que no son de este organismo ni existe convenio alguno. Las ofertas parecen tentadoras y las familias pueden caer en engaños", agregó.

Yornet recalcó que "el IPV no tiene gestores, no cobra cuotas casa por casa y tampoco se venden carpetas. Este organismo trabaja en sus oficinas y los pagos se hacen por bancos".

En ese mismo sentido explicó que en el caso de operatorias a través de gremios, "lo que ellos pueden vender es el lote, nada más. No venden carpetas de casas; eso también hay que resaltarlo y las familias deben pedir el comprobante del convenio que esté vigente. Ellos trabajan con sus afiliados y bajo las condiciones que se fijan. La asistencia financiera se realiza a través de IPV".