"Estoy sorprendido y agradecido": la emoción del empleado de Garbarino por la ayuda solidaria para su hijo

jueves, 5 de agosto de 2021 17:57

Gabriel Manzur tiene 45 años de edad, de los cuales 17 los vivió como empleado de la empresa Garbarino, en una de las sucursales de San Juan. Es uno de los que comenzó prácticamente desde los inicios de esta firma de electrodomésticos en la provincia. Esta semana, se viralizó una cadena solidaria para ayudarlo a encarar una situación de salud de su hijo menor, de 18 meses, que debe ser operado en Mendoza por una patología congénita.

La solidaridad formó una cadena y muchas personas colaboraron con Gabriel y su familia, por lo que, agradecido, habló con Diario La Provincia SJ. "Estoy agradecido con la ayuda que me han dado y le pido a la gente que no siga aportando. Estamos agradecidos de corazón por la movida que se generó en el grupo "Autoconvocados Garbarino". La gente se portó de 10; no sé cómo voy a devolver la mano el día de mañana. Estoy emocionado. Con los fondos recibimos vamos a costear gastos y recuperar la titularidad de la obra social".

Sobre su hijo, que también se llama Gabriel, contó que "el bebé nació prematuro, con un kilo 200 grs. y estuvo internado 40 días en el Sanatorio Argentino. La hipospadia se descubrió en la ecografía. En vez de hacer pis por la punta del pene, el agujero lo tiene abajo y hay que reconstruirlo para que orine normalmente. Además, un testículo lo tiene embolsado. Como es un bebé, es probable que necesite 4 cirugías".

Acerca del tratamiento, contó que tuvieron que ir a un endocrinólogo para que al pequeño le colocaran hormonas, en esta pandemia. "Tuvimos que hacerle análisis clínicos, ecografías de riñón, cardiología y un montón de estudios y la obra social prepaga lo cubrió. Tengo esos estudios e informe del endocrinólogo. El médico especialista, de apellido Pascual, está en Mendoza y durante el año de pandemia hicimos un tratamiento en donde colocábamos hormonas al bebé y si daba resultados, había que ir a Mendoza para que el médico lo viera y determinara la fecha de la cirugía. El turno lo tenía hace 2 meses pero la obra social no la tenemos desde mediados de julio", detalló

Manzur destacó que tuvieron que recurrir a un especialista en Mendoza porque en San Juan no hay un urólogo infantil que trate esa patología. "Ahora estoy haciendo los trámites para que Garbarino me de de baja como forma corporativa y yo seguir con la obra social, para que me de el alta y aportar de manera particular".

Destacó que la empresa le hizo los descuentos de la obra social pero no pagó a la obra social prepaga Omint.

"Estoy sorprendido y emocionado por la reacción de la gente y la ayuda. Les agradezco muchísimo. No cobramos hace meses y todos estamos esperando que esto se resuelve", cerró Gabriel.