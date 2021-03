A un año del primer caso de coronavirus en San Juan, apuestan a tecnología y controles para evitar contagios

domingo, 28 de marzo de 2021 07:46

Hace un año, el gobernador Sergio Uñac comunicaba que la pandemia de coronavirus había afectado a San Juan. El primer caso positivo era importado y una paciente, médica pediatra, que había arribado de Europa estaba en aislamiento y cumpliendo con los protocolos sanitarios. Comenzaba a escribirse una nueva historia en nuestra provincia que sigue sumando líneas hasta el día de hoy.

En la actualidad, los controles son una de las herramientas que Gobierno instrumenta para hacer respetar las normas sanitarias y más allá de la flexibilización en actividades y en habilitación de otras más, se apuesta también a la responsabilidad social. "En cuestión de abordajes de locales gastronómicos, bares y espacios de circulación, se sigue sancionando y clausurando por faltas a medidas sanitarias que nos vienen acompañando desde el inicio de la pandemia. No debemos relajarnos sino cuidarnos entre todos. Si bien quisiéramos llegar a todos lados, muchas veces las noches son cortas para trabajar y entonces, apelamos a que la gente no se quede en lugares en los que ve incumplimientos y además, los denuncie", destacó el secretario de Seguridad, Carlos Munizaga, a Diario La Provincia SJ.

Destacó que las faltas en no usar el barbijo o hacerlo incorrectamente, no mantener la distancia social y no disponer de elementos de higiene o falta de ella en baños y cocinas, por ejemplo, son recurrentes. "Hay que tener conciencia social y cuidar el estatus sanitario. En San Juan no se ha cedido en los controles pero no podemos tener un policía en cada esquina", marcó.

En tanto, y tras las disposiciones del gobierno de Alberto Fernández para contener una segunda ola de coronavirus, la tecnología será aliada en un control que toma nuevas características. "Contaremos con un registro en tiempo real del tránsito de viajeros que lleguen desde el exterior y declaren como domicilio nuestra provincia. Se podrá hacer un seguimiento para que, al arribar a San Juan, cumplan con los requisitos de PCR negativo de 72 horas y cumplan el aislamiento, en caso de ser negativo el resultado del estudio, en sus domicilios", manifestó.

Si la persona llegara a manifestar síntomas en los días sucesivos de su aislamiento, "se procederá de acuerdo a lo que dicte la normativa", destacó. En esto, será Salud Pública el organismo encargado del monitoreo y si la persona tuviera COVID se realizará un análisis en Buenos Aires, además, para determinar si está infectado con alguna de las cepas nuevas que son parte de lo que se denomina "segunda ola".

Con respecto a los transportistas, "también se mantendrán los controles sanitarios y monitoreará la información de su recorrido. Es decir, su punto de salida y de destino y verificar cómo se cumplieron los protocolos sanitarios. En San Juan, la carga y la descarga se vigilará como hasta el momento".