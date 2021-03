Segunda ola de coronavirus: ¿Qué pasa con los sanjuaninos que ya pagaron viajes al exterior?

sábado, 27 de marzo de 2021 08:59

Es un hecho que desde San Juan, Brasil es uno de los principales destinos elegidos, no sólo para vacacionar en familia, sino también para que jóvenes quinceañeras cumplan un gran sueño, como así también egresados y parejas que optan por vivir en sus playas su luna de miel.

Tras lo vivido a nivel mundial en 2020, fueron muchos los que reprogramaron sus viajes a partir de abril de 2021, confiados en un mejor escenario y en la posible vacunación, de la que hasta aquel momento no existían muchas certezas. Sin embargo, la segunda ola de coronavirus azota sin piedad a los brasileros y desde la provincia, agencias ya trabajan en la reprogramación de viajes con clientes que ya pagaron parte de los viajes.

"Veníamos reprogramando viajes, por ejemplo a parejas que se casaron en 2020 y que después los agarró la pandemia, les reprogramamos los viajes y dijeron "en abril de 2021 nos vamos", y ahora pasa todo esto. Es el caso también de quinceañeras y chicos egresados que entregaron dinero y ante la incertidumbre muchos desisten de seguir pateando para adelante. Los que egresaron el año pasado están ingresando a la universidad, no se van a ir de viaje, además de las quinceañeras que ahora están por cumplir los 16. ¿Qué pasa? lo que estamos haciendo es reprogramarlos pero no todos toman esa reprogramación y algunos dicen que ya no van a querer viajar", aseguró a Diario La Provincia SJ, Gustavo Chávez, desde la Federación de Agencias de Viajes.

Si bien muchas de las consultas realizadas por sanjuaninos en 2020 fueron principalmente para El Caribe y destinos en Europa, Brasil siempre fue el país que muchos optaron y sobre el que ahora es casi nula la posibilidad de ir debido a la Decisión Administrativa 268/2021, publicada ayer en el Boletín Oficial, que estableció la prohibición de los vuelos provenientes de México, Brasil y Chile, países con mayor riesgo epidemiológico.

"Ahí está la incertidumbre porque si bien nosotros somos agentes de viaje, somos intermediarios de grandes mayoristas, empresas que arman esos paquetes y que nosotros señamos, hicimos una pre-compra para eso, y ellos no hacen reintegros, nos dicen que los viajes quedan a cuenta. (...) Si bien fuimos tratando de reemplazar eso por otros viajes, estamos a la espera de que esas mayoristas nos hagan el reintegro que en algún momento hicimos nosotros. Somos los que peor la estamos pasando", sostuvo.

Actualmente hay 58 empresas habilitadas en San Juan, de las cuales sólo 21 permaneces abiertas, menos del 50%, panorama que se ve estremecido por lo que Argentina comienza a vivir, según declaraciones de las autoridades de la cartera de Salud. "Que la gente no viaje, no ayuda para nada. Se cierra Brasil, México y Chile pero eso es un desaliento para quienes querían ir a Europa en mayo, por ejemplo", dijo.

Debido a esto, las proyecciones que el sector hace, al menos para volver a ofrecer paquetes a Brasil, dejan de lado el calendario actual y pasan directamente al 2022.

"Creo que Brasil va a tener que hacer una buena campaña comercial ya que en lo publicitario va quedar una imagen de complicación. Para este año, ni hablar, creo que este 2021 está perdido para ir a Brasil o Chile, inclusive; pienso que nos va a costar muchísimo vender un destino que estuvo complicado. Estimo que e algún momento tiene que pasar, se habla mucho de la vacunación así que, tal vez, haciendo una buena campaña, en un 2022 o 2023 se va a poder comenzar a reactivar, finalizó.