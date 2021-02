Salvaron sus vidas en el terremoto y ahora recibirán una de las casas que llegan de Misiones

domingo, 31 de enero de 2021 08:05

Nidia Bazán asegura que un milagro salvó a sus hijas. Las cuatro niñas miraban televisión en el living de la casa de adobe, ubicada en El Abanico, Pocito, cuando el terremoto del pasado 18 de enero los sorprendió. Ella no dudó en sacarlas y su esposo rápidamente las protegió a las cinco. Sin embargo al crudeza del fuerte sismo fue más allá, detrás de ellos la casa se derrumbó y parte del techo cayó sobre la cama de las niñas.

Ahora piensa que si sus hijas hubieran ido a acostarse cuando ella les dijo, tal vez hoy la historia sería otra. Además del milagro Nidia vive un nuevo comienzo, es que hace horas le confirmaron que su familia será una de las 19 que recibirán las viviendas que Misiones envía a los damnificados del terremoto y en el terreno ya construyeron la base.

Plataforma construida en la que se ensamblará una de las viviendas de pino elliotis

"Es una alegría y emoción inmensa la que sentimos. Desde un primer momento los vecinos nos mantuvimos unidos y nos organizamos para saber qué íbamos a hacer. El viernes en la noche tuvimos una reunión con el Municipio de Pocito y nos confirmaron que recibiríamos 19 casas de las 25 que dona el Gobierno de Misiones, el sábado nos pasaron los planos y en conjunto con un arquitecto que mandaron, indicaron cómo se debían hacer las plataformas", contó Nidia Bazán, vecina del barrio a Diario La Provincia SJ.

Las familias que quedaron afectadas son 29 a quienes se les cayó la casa y otras 30 que sufrieron daños estructurales, entre casas inhabitables y otras a las que hay que hacerles algún trabajo de construcción nuevamente. Cada una con una historia particular, desde un principio no dudaron en comenzar con reuniones y fortalecer el vínculo vecinal que hoy los lleva a una nueva etapa, construir entre todos las bases de las viviendas que en los próximos días llegarán a San Juan.

"Se hizo una depuración consensuada con todos los vecinos y establecimos un orden de prioridad ya que tenemos personas con cáncer y otros problemas de salud. Por ese orden se establecieron las familias que recibirán las viviendas. No cubrimos toda la demanda pero para aquellos vecinos que quedaron con casas dañadas vamos a seguir trabajando, en conjunto con la gente del municipio", indicó la joven mamá.

"Es una felicidad absoluta porque es muy complicado perder tu vivienda, sea del material que sea. En esta zona eran viviendas antiquísimas, la mayoría las construyeron nuestros abuelos o padres hace mucho tiempo. En las asambleas mucha gente quería volver a levantar su casa desde cero pero dijimos "no podemos volver a hacerlo del mismo material, porque nos va a pasar lo mismo". El Gobierno de Misiones aportó 25 viviendas, es una cantidad que parece reducida pero no, es muchísimo los que nos darán, en nuestro caso tendremos un techo para nuestras hijas, es no dormir a la intemperie, un lugar seguro que nos protegerá de las inclemencias del tiempo, en fin, un hogar. Va a ser una alegría cuando la vea ahí y en cualquiera de los vecinos", aseguró con emoción.

Casa de Nidia y su familia, después del terremoto

Las medidas de las plataformas son de 10 metros por casi 4, según los planos que desde Misiones enviaron. Los vecinos se encargaron de la construcción con materiales que el municipio pudo proveerles, además de recibir la ayuda de albañiles voluntarios, que por cuenta propia se pusieron a disposición. El objetivo es que este domingo queden construidas las 19 bases donde a partir de la próxima semana se ensamblarán las casas.

"Pasan las horas y la ilusión crece cada vez más. La expectativa y el ánimo es otro, cuando nos dijeron que seríamos nosotros los que recibiríamos la mayoría de esas viviendas el agradecimiento y las lágrimas de emoción aparecieron en el acto, salimos y no lo podíamos creer. Siento orgullo de todo lo que como vecinos logramos en un momento así, va a ser un antes y un después", finalizó Nidia.