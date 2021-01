Las expectativas de sanjuaninos que superaron el coronavirus sobre la vacuna

domingo, 3 de enero de 2021 10:49

La vacuna contra coronavirus despierta inquietudes y esperanzas. Tras la primera semana de aplicaciones en todo el país, se va conociendo más información sobre sus efectos y en el caso de San Juan, más de 1200 trabajadores de la salud la recibieron.

Consultados por Diario La Provincia SJ, seis sanjuaninos que tuvieron coronavirus y una joven que perdió a su papá por la enfermedad por el brote en agosto en Caucete, dieron su punto de vista:

Iván Montero (camillero del Hospital Rawson)

"Mi opinión sobre la vacuna es positiva porque creo que es lo único que tenemos para combatir el COVID y volver al mundo que conocíamos, de a poco".

Yésica Sánchez (tuvo COVID y su hija de 11 meses manifestó complicaciones respiratorias por el virus)

"Sí, me pondría la vacuna pero primero me gustaría que los pacientes de riesgo sean vacunados. Mi papá tuvo coronavirus, tiene más de 60 y la enfermedad fue agresiva con él. Estuvo internado y delicado".

Leiza Zalazar (la joven caucetera tuvo 2 veces COVID y pudo superarlo. Su caso está en estudio)

"La verdad es que me pone muy contenta que ya estamos tan cerca de poder ser todos vacunados. Y sí, espero ansiosa el momento en que pueda recibirla". Leiza, Daniel, Carina y Rolando se aplicarían la vacuna contra COVID.

Rolando Riveros (tuvo coronavirus con síntomas leves pero perdió a sus padres)

"He seguido el detalle en los medios acerca de las distintas vacunas. Sé que hay mucho ruido pero también mucha información. Me vacunaría con cualquiera, no importa si es rusa, norteamericana, alemana o inglesa. Sí esperaría tener un poco más de información aunque se sabe que todas han tenido un alto grado de efectividad. Además, en mi caso tengo inmunidad por 3 o 4 meses".

Tania Bellido (perdió a su papá de 84 años por COVID, en el brote de Caucete)

"Sobre la vacuna me parece una alternativa pero no la cura y sé que todo sigue en estudio. Cada quien es libre de colocársela y como es una alternativa, elijo no vacunarme. También tenemos tratamientos alternativos y elijo escoger entre ellos".

Daniel Aciar (estuvo internado 52 días en terapia intensiva por coronavirus y enfrenta sus secuelas)

"Ojalá, y creo que es el sentir de todos, sea la salida a todo este momento tan malo que estamos pasando. Es una luz de esperanza en la que confío plenamente y espero que nos ayude a salir adelante. Cuando llegue el momento, claro que me voy a vacunar. Estoy esperando ese momento porque no dejo de ser una persona en riesgo. Ni lo voy a dudar".

Carina Agüero (manifestó graves síntomas de coronavirus junto a su hija y lograron vencer la enfermedad)

"La vacuna me gustaría que llegue a todos y creo que hay confiar. A todos los digo que, además, hay que confiar en Dios y todo lo que sea bueno para nuestra salud y la de todos. Hay que luchar día a día contra el COVID, también tomando las medidas de precaución que realmente tenemos que mantener. Me gustaría vacunarme para tener salud y poder seguir trabajando como asistente de adultos mayores, que es lo que más me gusta. Además, tener inmunidad para proteger también a mi familia".

Más de 1.200 sanjuaninos recibieron la primera dosis

En la primera semana del Plan Provincial de Vacunación contra el COVID-19 ya se colocaron 1.253 dosis de Sputnik V a los trabajadores de salud.

Durante tres días el Estadio Aldo Cantoni se convirtió en el ´principal centro de vacunación para recibir a todos los equipos de salud de los diferentes hospitales y centros de salud que se encuentran en la primera línea de fuego, atendiendo a las personas que llegan con síntomas probables de COVID-19.

En esta oportunidad se inmunizaron, dentro del esquema de vacunación con el primer componente de la vacuna Sputnik V, a 1.235 agentes de salud, con el objetivo de que estén protegidos y puedan atender al resto de la comunidad.

La próxima fecha para continuar con la vacunación será a partir del lunes 4 de enero de 8:00 a 15:00 hs en el Estadio Aldo Cantoni.

Podrán asistir los equipos de salud que se encuentran en la primera línea de atención:

-Que tengan entre 18 y 59 años de las Áreas COVID-19 – Críticas, en las Unidades de Terapia Intensiva que pertenecen a las áreas de Laboratorio y personal de testeo (hisopadores).

Deben presentarse con:

-DNI

-Acreditación del lugar donde trabajan.

-Asistir sanos, sin ningún tipo de síntomas (sin dolor de garganta)

-Quedan excluidos los mayores de 60 años, embarazadas y mujeres en periodo de lactancia.