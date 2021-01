Niños sanjuaninos "del milagro", con esperanza para el nuevo año

viernes, 1 de enero de 2021 16:35

Finalmente llegó el 2021 después de un año marcado por la pandemia, y la esperanza de un mundo mejor colma los corazones alrededor del globo. Así también lo viven y sienten niños sanjuaninos y sus familias, que en el 2020 vivieron "milagros" después de pasar circunstancias adversas y en el primer día del nuevo año, compartieron mensajes llenos de ilusiones.

Algunas de sus historias se hicieron conocidas de la mano de enfermedades que los golpearon antes de la pandemia, mientras que otras fueron a causa del Covid-19. Sin embargo, hubo un pequeño sanjuanino que lejos de vivir una situación adversa, se convirtió en el "orgullo sanjuanino" y también vive con alegría la llegada del 2021.

Aitana Falcón y su mamá Malena: La historia de Aitana se conoció en 2019, cuando la pequeña caucetera sufrió un accidente con un auto que la dejó en coma por varios días. Su recuperación fue lenta y en más de un año tuvo muchos altibajos, sin embargo, la nena de 3 años batalló para salir adelante y hoy afronta la vida con alegría.

"Sinceramente este 2020 fue muy difícil para todos, me tocó estar en tiempo de plena pandemia en Buenos Aires con Aitana, con muchísimo miedo de contagiarnos porque ella es de alto riesgo. Después de operación tras operación gracias a Dios logró quedar sin traqueotomía, ella venía con procedimiento quirúrgico desde el 20 de marzo del 2019", contó su mamá a Diario La Provincia SJ. "Este año, en agosto viajamos de urgencia al Garrahan y entramos 9 veces a quirófano hasta que se la pudo decanular el 28 de septiembre, que ese era nuestro objetivo. Yo antes del accidente no tenía mucha fe, pero ahora estoy más que convencida que Dios es grande y la fe mueve montañas, según la medicina ella jamás podría llegar a ser una niña normal después del accidente y de tanto tiempo en coma, pero Dios realizó un milagro en ella y en nuestras vidas. Espero que este 2021 traiga millones de bendiciones y salud para todos los guerreros que luchan contra el cáncer o distintos tipos de enfermedades, nuestro deseo para este año próximo es que ganen la batalla como lo hizo Aitana", señaló Malena sin dejar de agradecer la atención que la pequeña recibió de los médicos.

Lautaro Echegaray y su mamá Silvana: El niño de 11 años fue diagnosticado de leucemia en el inicio de la cuarentena por coronavirus, y desde entonces la peleó contra viento y marea para continuar con su vida. Hace dos meses recibió el trasplante de médula, nada menos que de la mano de su hermano mayor, y hoy se recupera en familia.

"Lauti se va recuperando cada día mejor con la ayuda de Dios y las oraciones de muchísima gente. queremos agradecer a todos por las oraciones y decirles que sean donantes de médula, de sangre, de plaquetas que es lo que nuestros niños necesitan. Es algo rápido y sencillo. Sobre todas las cosas darle gracias a Dios porque siempre está a nuestro lado jamás le soltó la mano a mi hijo ..Lauti paso por muchísimas cosas muy feas y hoy puedo decir que esta bien", aseguró su madre.

"Todavía falta un poco pero ganaremos esta batalla. Lautaro es un niño muy fuerte con muchas ganas de seguir adelante, le pone muchas ganas a su tratamiento. Con su corta edad nos enseñó a ver la vida de otra manera. Estoy super orgullosa de mi hijo, un guerrero con toda las letras ...mi super héroe".

Martín "Pepo" Vidable: a principios de diciembre del 2020 se conoció la historia de "Pepo" el pequeño sanjuaninos que sufría el Síndrome Post Covid y que unió a los sanjuaninos en oración. El nene de 11 años estuvo en terapia del SANATORIO CIMYN y celebró la llegada del 2021 en el calor de su hogar.

Fue él mismo quien decidió dejarles un mensaje a los sanjuaninos y lo hizo a través de un video especial:

El pequeño sanjuanino Pepo Vidable, que luchó contra el cáncer, envió un emotivo video con deseos para el 2021 pic.twitter.com/zCYDaUJS2X — DiarioLaProvinciaSJ (@laprovinciasj) January 1, 2021

Crístofer y su mamá Gimena Bolado: Cristofer, el niño de Chimbas de 7 años, quedó internado en diciembre en el Hospital Rawson con un diagnóstico de convulsiones múltiples. Después de vivir un milagro de Dios, hoy celebra el nuevo año en su casa.

"El camino fue duro pero los milagros existen y mi hijo es uno. Los médicos me decían que ya no tenían explicación, que no sabían qué más hacer, sus pulmones ya no funcionaban y todo el trabajo lo hacía el respirador. Un día jueves me dijeron lo peor y me senté a rezar y le dije a Dios que me lo sanara. Le dije que si era su voluntad llevárselo, que con mucha tristeza se lo iba a entregar, pero que si Dios quería dejármelo, con alegría lo iba a volver a recibir. Me lo dejó y gracias a Dios ya le dieron el alta, mientras hay vida hay esperanza", relató su mamá. "Le agradecemos a la gente por las oraciones y a Dios por no dejarme sola en esto. Esperamos el nuevo año con mucho amor, esperanza y salud y que así sea para todos".

Kevin Brizuela, el orgullo sanjuanino: el 20 de junio, Kevin representó a la provincia a nivel nacional y prometió lealtad a la bandera junto al presidente Alberto Fernández, por videoconferencia. De esta manera, Kevin fue uno de los seleccionados para no dejar pasar la fecha patria, en medio de la pandemia de coronavirus y en San Juan, sus padres, docentes y hasta el Gobernador celebraron su gran valentía y esfuerzo.

"A pesar de cursar virtualmente éste año, se extrañó el poder ir a la escuela,el correr por sus pasillos, el tomar clases con las seños, poder ver y jugar con mis compañeros. Además no pude conocer a compañeros nuevos que con la no presencialidad sólo los pude conocer por las videollamadas de las seños. Me alegró saber que me volverían a tocar las mismas seños que tengo desde 3° grado. Aprendí que la mejor cura contra este virus invisible es cuidarse con el tapabocas, la higiene de manos y la distancia social; es la mejor manera de cuidarme y estar sano", compartió el pequeño.

"Indudablemente el 2020 va a quedar marcado para todos como un año olvidable ya sea tanto por lo económico como por la pandemia que hoy nos toca vivir y que ha llenado de dolor y sufrimiento a muchas personas que han perdido seres queridos. Anhelamos que todo cambie y que con la vacuna se pueda mitigar el contagio de ésta enfermedad tan devastadora. Además, darle gran reconocimiento a todos los que luchan contra el virus y en especial al sector del servicio público del Hospital Rawson quienes están expuestos todos los días al virus y que pocos reconocen su labor. Desearles que todos tengan un próspero año nuevo, lleno de ilusiones renovadas,alegría y felicidad para todo San Juan", agregó junto a sus padres.