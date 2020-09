"Busqué salvarte por todos los medios posibles", el dolor de la sanjuanina que perdió a su padre por Covid

viernes, 4 de septiembre de 2020 17:35

Tania Bellido luchó incansablemente por su padre de 84 años desde que se enteraron que tenía coronavirus. Sin embargo este viernes la peor noticia llegó, tras darle pelea, el hombre falleció y es la séptima víctima fatal del Covid-19 en San Juan.

Al conocerse la triste noticia, su hija publicó una carta de despedida en sus redes sociales y dejó ver el amor por su padre. "Te fuiste solo a tu querido perú... Hoy mas que nunca rezo por que encuentres la puerta hacia la otra vida.. Vida eterna", comenzó relatando la joven.

En sus palabras reveló que siempre supo que el día en que su padre falleciera iba llegar, pero se negaba que sea a causa del coronavirus.

"Nunca perdí la fe en dios y no la voy a perder.. Intente hacer todo lo que estuvo a nuestro alcance, nos enseñaste a ser fuertes y a pelear ... Nosotros vamos a estar bien acá en este mundo donde importa mas un color político que la vida de las personas..busque salvarte por todos los medios posible pero no pude...", se lamentó.

Y agregó que "no me pongo mal porque yo no pude salvarte vos pero se que puedo salvar a otras personas , voy a pelear en nombre tuyo para que nuestro sistema se salud abra los ojos a otros tratamientos que están dando resultados".

Con recuerdos íntimos, le agradeció por haber estado junto a ella en los momentos importantes de la vida, siempre. "Papá gracias por haberme dado la vida, por haberme inculcado el habito de estudio y del conocimiento y el respeto vos y mamá junto con los demás que ya se fueron pueden estar tranquilos que acá vamos a esperar aquel día que podamos vernos todo juntos", finalizó.