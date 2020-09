"No quiero que se vaya como los 5 abuelitos que ya partieron": el desesperado pedido de una sanjuanina

viernes, 4 de septiembre de 2020 00:00

"Su vida se va por un tubo de oxigeno". Con ese título, Tania Bellido publicó una extensa carta en facebook donde hizo un fuerte pedido a las autoridades sanitarias de San Juan. Su papá está internado con coronavirus en el hospital Rawson y transita días críticos conectado a un respirador.

En la red sociales explicó que ya no responde a los tratamientos y quiere que prueben con un método que ya se aplica en otras partes del país: el uso de ibuprofeno inhalado.

"Hace 14 días mi padre entró en terapia intensiva (19-08-2020) en el hospital Rawson por un supuesto covid19 (neumo bilateral). Hace 14 días que está crítico, entubado y su diagnostico no avanza. Está luchando para seguir vivo pero el tratamiento no responde y cada vez se hace más complicado, creando daños que son irreversibles", comenzó el extenso texto.

La mujer explicó que ella ama a su padre de 84 años y aseguró que él "la está peleando un montón". "Me duele cada vez que llaman para informa su parte y no escuchar una mejoría. El tratamiento con plasma no está funcionado. No quiero que se vaya como los 5 abuelitos que ya partieron", agregó.

En este escenario contó que se interiorizó de un tratamiento para enfrentar el coronavirus que implementa un médico sanjuanino que vive en Córdoba. Se trata de un tratamiento compasivo con ibuprofeno inhalado que no está todavía regulado por la Anmat, pero "que esta dando resultado en todos los pacientes que sufren problemas respiratorios, no solo con covid19 también otras patologías".

"Provincias como Córdoba, La Rioja, Mendoza, Buenos Aires y Jujuy han aprobado su uso bajo la autorización del Ministerio de Salud provincial. Este tratamiento se pude hacer acá en San Juan si las autoridades lo permiten y si los médicos están dispuestos a usarlo", explicó la sanjuanina que destaca que el tratamiento "no produce daño, mejora la oxigenación y disminuye la cantidad de pacientes entubados, como así también la cantidad de recursos y de ocupación de camas".

Por ello en su carta abierta, ella pide que se le aplique ese tratamiento a su padre y confiesa que "todas las noches pido a Dios me de señales para ayudar a mi padre. Hoy amanecí con esta noticia y me da esperanza que se lo puedan aplicar en él".