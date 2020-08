Nueva licitación: qué posibilidades tiene el servicio nocturno de colectivos en San Juan

domingo, 2 de agosto de 2020 07:26

En San Juan, los colectivos dejan de prestar servicio sobre la 1 o 2 de la madrugada y hasta las 6 hs., los usuarios no tienen acceso a viajar en esa modalidad. Es por ello que con el nuevo llamado a licitación que contempla un cambio radical en el sistema de transporte público, comenzó a tratarse la posibilidad de implementar un servicio nocturno.

Para ATAP, la propuesta no es inviable pero se debe analizar variables. "Estamos hablando de un servicio esencial que tiene que mejorar y esto es lo que se busca con esta licitación. Es el usuario el que sostiene el servicio durante el día: ¿por qué dejaría de hacerlo en la noche?", destacó Ricardo Salvá, desde la entidad que nuclea a los empresarios del sector. Ya a mediados de julio se comenzó a hablar de esta posibilidad y los choferes de UTA se mostraron expectantes por la generación de trabajo, en una reunión con el gobernador Sergio Uñac y la ministra de Gobierno, Fabiola Aubone.

"Si bien hubo algunas pruebas que no resultaron en algunos sectores, todo depende de la demanda. Necesitamos un piso de usuarios para sostenerlo y no estamos hablando que sea rentable, sino que se cuente con colectivos en la madrugada. Además, todo lo que tiene que ver con lo laboral involucra otros costos. No es lo mismo trabajar de día que de noche, lo que debe compensarse económicamente", describió.

Sin apostar a que los colectivos circulen de noche sólo en algunas zonas, afirmó que "creo que el servicio tiene que existir. Seguimos evaluando cómo y apostamos al diálogo y al análisis. Recalco en que el sistema, para esta licitación, se organizó en grupos de líneas ya que si hubiera sido una oferta por líneas, habría algunas a las que no se habría postulado nadie porque no son rentables. Lo mismo pasaría con la extensión general del servicio a la noche. Es por eso que hay que cambiar la mirada y focalizarse en que todos los sanjuaninos tengan acceso al colectivo; ese es el propósito".