Desinfección en el viaje y alfombras sanitizantes, lo que quieren sumar a los colectivos en San Juan

jueves, 30 de julio de 2020 22:32

El regreso a clases presenciales desafía no sólo a las escuelas sino también para el transporte público de pasajeros que sumará a los alumnos y los docentes entre sus pasajeros.

En pleno análisis de la propuesta para dar respuesta al traslado, ATAP propuso sumar más medidas sanitarias a las unidades mientras circulen y adoptar un servicio que ya implementó la empresa Libertador. "Desde hace varias semanas, mientras los colectivos llevan pasajeros, suben dos personas totalmente equipadas para hacer la desinfección de pasamanos y superficies comunes; también de los asientos vacíos. Lo que se incluyó en el protocolo es que se extienda a todas las unidades", dijo Ricardo Salvá, desde ATAP, a Diario La Provincia SJ.

En Transporte Libertador nos cuidamos entre todos. Seguiremos implementando medidas de seguridad sanitaria.Usemos el tapa boca y a viajar tranquilos y seguros!! Posted by Transporte Libertador on Thursday, July 2, 2020

A su vez, esto se combinará con "alfombras sanitizantes ubicadas en el ascenso y el descenso y también la posibilidad que los pasajeros usen alcohol en gel. Todos deben sentirse seguros en su viaje. Más allá del tapabocas, queremos que se confíe en el servicio".

Salvá señaló que aguardan que el Comité COVID-19 decida si es viable o deben cumplir más requisitos. "Los pasajeros deberán ir sentados y hay un esquema de distanciamiento interno. Es una cuestión compleja porque el servicio de transporte actual no estaba preparado para una pandemia por lo que tenemos limitaciones, pero como servicio esencial no podemos dejar de trabajar. Por eso, sumar a los encargados de sanitizar y que las unidades no sólo se desinfecten al finalizar su trabajo diario, es un aporte significativo", señaló.