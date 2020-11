Alarmante: el 52% de los jóvenes sanjuaninos asegura tener una dependencia a la tecnología

sábado, 14 de noviembre de 2020 22:01

¿Podrías vivir sin tu teléfono?, ¿qué te pasa cuando se te corta el internet?. El Ministerio de Salud Pública quiso saber cuál es el nivel de dependencia de los jóvenes sanjuaninos con la tecnología.

"Por ahora no hay ningún programa que esté trabajando con el tema de adicción a las pantallas todavía. Pero esta inquietud se nos generó en la Fiesta Nacional del Sol este año. Como dividimos el stand de Salud en etapas, nos surgió esta duda a raíz de que todos estamos pendientes de nuestros teléfonos y que los chicos no hacen otra cosa que estar con pantallas por delante. Allí comenzamos a preguntar si sentían angustia si no tenían su teléfono, y qué pasaba si se les cortaba Internet. Nos sorprendieron las respuestas, porque muchos decían que se sentían completamente adictos. Todo esto fue sin pensar en todo lo que se nos vendría después con el coronavirus y hoy en día los chicos se tienen que conectar sí o sí para hacer la tarea", contó a Diario La Provincia SJ, la doctora Helia Pereyra, a cargo del programa de Tabaquismo en San Juan.

Por ello, realizaron una encuesta a través de las redes sociales, en donde se analizaron éstas y otras temáticas en jóvenes de 14 a 25 años. "Estamos procesando datos. Se respondieron encuestas de forma online, desde Facebook e Instagram. En realidad se recibieron muchas respuestas, pero de adolescentes y jóvenes alrededor de 600", explicó la doctora.

Tabaquismo, alcohol, otras sustancias, uso de preservativos y uso de pantallas, fueron algunos de los temas consultados en la encuesta y si bien continúan trabajando con los datos, ya tienen las primeras aproximaciones y los resultados han sido alarmantes. "Referido al uso de pantallas, podemos decir que un 52% de los encuestados refiere dependencia a la tecnología en su vida cotidiana".

"De forma similar, el 65% refirieron sentir ansiedad si no están conectados a internet", agregó. Sin embargo, hay que tener en cuenta que estos datos fueron relevados en septiembre, en un momento en el que la situación epidemiológica y el encierro fomentó estas actividades también para aprender.

"Estas respuestas nos brindan un panorama de como los adolescentes de hoy, al estar inmersos en un mundo informatizado, dependen de las pantallas para realizar cualquier actividad ya sea académica o recreativa", sentenció.