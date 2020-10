"Telos" sanjuaninos toman una difícil decisión para no cerrar sus puertas

viernes, 30 de octubre de 2020 22:30

La crisis económica a causa de la pandemia por Covid-19 golpeó a muchos sectores económicos y uno de ellos es el de los albergues transitorios o "telos", que no logran repuntar en la atención y por eso, en San Juan tomaron una difícil decisión.

Si bien la actividad se encuentra habilitada, después de la salida de la segunda Fase 1 que vivió la provincia, la asistencia de los clientes cesó considerablemente y ante la posibilidad de cerrar sus puertas, los hoteleros recurrieron a una alternativa que les permita seguir trabajando.

"En los últimos días, varios telos decidimos cerrar algunas habitaciones debido a la disminución marcada en el servicio. Los clientes ya no podrán acceder a esos cuartos que quedaron inhabilitados y tampoco se les hará mantenimiento. Los costos continúan subiendo, debimos subir también los precios pero no tenemos clientes, el margen es muy bajo y tampoco queremos cerrar", indicó a Diario La Provincia SJ, Marcos Noguera, empresario y administrador del albergue "No sé".

En julio, cuando volvieron a abrir, la caída que se registró en relación a enero y febrero de este año fue del 70%. Sin embargo, a partir de septiembre, a ese porcentaje se le sumó el 25%, rozando el máximo de disminución en el sector. E esta ocasión, la medida de cierre de habitaciones se ajusta a la cantidad que a diario se usa.

"Vemos debilitada la relación con nuestros empleados y sobretodo los más antiguos, ya que a ellos también debimos restarles horas de trabajo debido a que esas habitaciones quedaron fuera de funcionamiento. El protocolo lo aplicación al máximo pero no tenemos ingresos. Antes veíamos que la actividad aumentaba los fines de semana, por ejemplo a la salida de bares y boliches pero eso no está funcionando y también repercute en nosotros", aseguró el empresario.

Respecto al aumento en el precio de las habitaciones, Noguera señaló que "habitaciones que costaban $700 pasaron a los $850 y ese es el valor mínimo, de ahí los precios aumentan según las características de cada una. Los costos operativos se elevaron y eso es una cadena".

En San Juan actualmente funcionan cerca de 45 albergues transitorios y es la provincia con más "telos" por cantidad de habitantes del país.