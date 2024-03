El Bloquismo presentó un proyecto para pagar la electricidad en cuotas en San Juan

miércoles, 27 de marzo de 2024 14:06

El diputado Luis Rueda presentó un proyecto en la Cámara legislativa sanjuanina para que San Juan se sume a las provincias que ofrecen facilidades de pago de las facturas de electricidad. Esto es debido a las abultadas boletas que comenzaron a llegar tanto a usuarios residenciales como grandes consumidores.

"Ya lo han hecho otras provincias, sobre todo porque, hemos tenido muchos reclamos, no solamente de los particulares, o sea, del usuario común, sino también de muchos negocios o comercios. Están viniendo boletas que no pueden afrontar en un solo pago porque son incrementos hasta el 100%. Entonces hay otras provincias (Córdoba y Misiones) que tomaron también una medida de poder otorgarles cuotas sin interés, ya sea 2 o 3. Esto más teniendo en cuenta la situación complicada que se está viviendo en el sector comercial también: bajaron las ventas, hay una recesión importante", dijo Rueda entrevistado en Radio Sarmiento.

Detalló que el proyecto de Comunicación fue ingresado este miércoles en la Cámara de Diputados, que el próximo miércoles tendrá su inicio de período de sesiones ordinarias. "Queremos que se trate en comisión o hablar también con la autoridad del Ejecutivo para ver si podamos firmar un convenio con alguna entidad financiera, que puede ser el banco, para que le dé la posibilidad de financiar estos incrementos", marcó.

Para Rueda, que esto sea posible es facultad del Ejecutivo provincial. "Lo han hecho otras provincias también. Lo puede coordinar con la empresa; no hay ningún impedimento para que lo haga. No estamos diciendo de no pagar, sino que le den la posibilidad de hacerlo en cuotas, porque este mes, se han visto aumentos desmedidos. Ya que el Ejecutivo Nacional está prometiendo que en los próximos meses la situación se va a empezar a mejorar o habrá una disminución con respecto al IVA, sería temporal", afirmó.