Orrego y un balance positivo de su gira minera en el exterior: interés de varios países y el potencial del cobre

martes, 12 de marzo de 2024 11:51

El gobernador Marcelo Orrego dio cuenta, en conferencia de prensa sobre sus gestiones y participación en eventos mineros internacionales y las buenas perspectivas para la actividad en San Juan. Además, se refirió a la mesa del cobre.

"La participación en la PDAC (Prospectors and Developers Association of Canada) la verdad que ha sido muy fructífera. Hemos expuesto en varias oportunidades ante fondos de inversores, empresarios y por supuesto, también con todas las reuniones bilaterales que se han desarrollado en estos cuatro días comprimidos. Creo, con total humildad, que ha sido muy beneficioso para San Juan. En el denominado Día Argentino, generamos una expectativa enorme en la PDA porque es un centro de convenciones de características muy importante. Vimos muchos extranjeros y argentinos que acompañaron, tratando de escuchar cuáles son las perspectivas que tiene San Juan en lo particular y Argentina en lo general sobre los tiempos que vienen", dijo Orrego en conferencia de prensa en Casa de Gobierno.

El primer mandatario dijo que "vamos a acompañar al presidente de la nación para mejorar la calidad de vida de los argentinos en general y de los sanjuaninos en particular. Todos sabemos que quienes desarrollan minería están viendo siempre la macro y tiene que ver con la recomposición del tipo de cambio, con generar reglas de juego claras, seguridad jurídica, previsibilidad. En el tiempo seguramente se va a eliminar el cepo cambiario y además, también creo que es fundamental en los tiempos que vienen temas como el RIGI que es un régimen para las grandes inversiones".

Señaló que contaron las bondades y características de San Juan, provincia en "la que la minería ocupa un lugar más que importante. Creo que, como me habrán escuchado decirlo, el mundo hoy está centrado en la competencia en tres temas que son puntuales. El primero que tiene que ver con la conectividad; el segundo, con la transición energética; la electromovilidad y por supuesto, el tema de las energías renovables. En estos tres puntos, San Juan tiene muchísimo que aportar. Somos el primer productor de energías renovables, sobre todo en energía fotovoltaica y por supuesto, nada más y nada menos, que en el tema de la transición energética que pudimos poner al cobre dentro de lo que son los minerales críticos".

Orrego destacó que al incorporar en Alemania como parte de la hoja de ruta, "no dio la oportunidad de poder generar una línea de financiamiento no sólo en la banca alemana sino también en la Unión Europea. Pudimos hablar en todas las reuniones bilaterales con australianos, canadienses, hindúes y americanos. Tomamos contacto con el Departamento de Minería de los Estados Unidos desde un principio y un convenio donde van a generar toda la parte geofísica y geoquímica. Estas reuniones nos van a abrir las puertas sobre todo, en los tiempos que vienen, para desarrollar esta industria que es la minería. Siempre trabajando dentro del marco y del ámbito de lo que es la licencia social. Estamos convencidos que tiene que ser una minería responsable y amigable con el medioambiente".

Además, expuso que "hay ocho proyectos de cobre en toda la Argentina y cinco están en San Juan. Entre ellos, por supuesto, está Pachón además de José María, que es el que está más avanzado. Y después tenemos Pachón, Los Azules, Altares, Filo del Sol. Pachón es una empresa muy importante que está en distintos lugares del mundo pero que ha venido a confirmar que va a seguir invirtiendo en San Juan, ayer. Se genera trabajo de calidad y formal. Nosotros tenemos un marco legal que hay que respetar. Tenemos el código de fondo, de Minería y los códigos procedimientos mineros que se encuentran en San Juan con los decretos reglamentarios. Tenemos que cumplir con el tema de la ley de inversiones mineras, por supuesto, como corresponde. Pero agregándole en estos tiempos lo que es el RIGI, es una combinación realmente muy interesante para los tiempos que vienen. Ya no es ni siquiera el futuro, es el presente. Y la demanda al 2030 se ha acelerado y prácticamente la tenemos al 2027. Y San Juan en eso puede aportar mucho debido a que tenemos prácticamente la oferta del cobre".