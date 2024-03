Orrego sobre la violencia en Rosario: "es una situación crítica y muy dolorosa"

martes, 12 de marzo de 2024 12:15

En la escalada de violencia en Rosario, con crímenes con sello narco hacia civiles y amenazas políticas, el gobernador Marcelo Orrego señaló que pudo hablar con su par Maximiliano Pullaro.

"Hablé con Maximiliano Pullaro, con quien además tengo una relación personal. Es una situación crítica, muy dolorosa. No puede ser lo que está pasando en Rosario. La verdad que nos deja sin palabras. Esto del narcoterrorismo, no tiene palabras. Personas inocentes que están muriendo porque, evidentemente, le quitaron derechos, entre comillas. Ningún derecho ya que aquellas personas que están cumpliendo con su pena y que están en pabellones de alto perfil no pueden tener relación con el exterior. Desde la cárcel, evidentemente, lo que llevan adelante son hechos delictivos, porque brindan información y claramente, al haberle quitado estos derechos, ¿qué es lo que hacen? "Matamos inocentes, si no nos devolvés la posibilidad de comunicarnos y tener visitas con familiares. Y eso es lo que estaba pasando en Santa Fe, era una situación compleja", detalló.

"Cuando lo he hablado con Maximiliano, él me ha hecho saber la situación. Me he puesto a disposición para lo que él precise. Igual, de todas maneras, digamos, ya está en autos y trabajando en conjunto con el Ministerio de Seguridad y el Ministerio de Defensa. Va a llegar no solo lo que es la logística, sino también recursos humanos y materiales. Pero, evidentemente, la situación de Santa Fe es realmente muy grave y hay que ser solidarios con ellos", resaltó.