Fiscalía respondió a la Corte por la suspensión de elecciones a gobernador en San Juan y señaló "prejuzgamiento"

martes, 16 de mayo de 2023 09:22

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia que suspendió las elecciones en la categoría Gobernador y Vicegobernador, por primera vez en San Juan, el proceso avanza. Es que Fiscalía de Estado ya hizo la presentación de documentación que solicitó el máximo tribunal pero también pidió la excusación de tres cortistas por "prejuzgamiento".

En diálogo con radio Sarmiento, el fiscal de Estado, Jorge Alvo destacó el escrito ya fue presentado y aguardan que la Corte informe su recepción. Agregó que "sostenemos varios temas a tratar: pedimos por el contenido de la cautelar, la excusación del tribunal que la firmó. Recusamos con la causa de prejuzgamiento de quienes firmaron la cautelar. Estamos convencidos que cuando se dicta una cautelar, no implica un anticipo de opinión. Hacen un anticipo muy grave".

Pero en este caso, "cuando tratan los considerandos, dice que el Tribunal Electoral Provincial oficializó la candidatura del ciudadano Sergio Uñac para la postulación de un cuarto mandato. Cuando habla de cuarto mandato está fijando posición jurídica de que el impugnante tiene razón y que va por un cuarto mandato, sumando la vicegobernación; hay prejuzgamiento".

En ese contexto, resaltó: ¿qué defensa podemos plantear desde la provincia si la Corte ya fijó una posición? Provocan una clara indefensión de la provincia y fijan una posición innecesaria e intempestiva en una cautelar. Adopta una vía que no es adecuada. En función de las declaraciones de Rosatti, de esta mañana, esperamos que se aparten de la causa. No tenían necesidad de fijar esa posición jurídica porque solo estaban suspendiendo la elección del 14 de mayo y no debían resolver la cuestión de fondo, que se trata de la posibilidad de que Uñac sea candidato. No podían adelantar opinión del fondo de la controversia”.

Agregó que "hay un claro avasallamiento a la autonomía provincial, no se expidieron los organismos locales que deberían haber interpretado el artículo 175. Acá eso fue omitido y ellos asumen la competencia originaria. Va en contra de la doctrina dictada y elaborada por la misma Corte”.

El caso

La Corte Suprema de Justicia, el 9 de mayo, resolvió los reclamos de las oposiciones políticas por la supuesta inconstitucionalidad de las candidaturas a gobernador o vice de los postulantes peronistas en San Juan y Tucumán. La mayoría de la Corte ordenó suspender las elecciones programadas para el domingo 14 de mayo.

Con el voto de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, la Corte aceptó las medidas cautelares presentadas por la oposición en esas provincias, y pidió informes que deberán ser respondidos en un plazo de cinco días.