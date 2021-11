Marcelo Orrego: "la democracia nos nivela porque no importa quién tiene más y quién menos"

domingo, 14 de noviembre de 2021 11:25

Este domingo, el diputado nacional, Marcelo concurrió a las 10.00 de la mañana para emitir su voto en las Elecciones Legislativas. El político arribó a horario a la Escuela Pellegrini.

Ante de entrar al cuarto oscuro se refirió a la importancia de poder elegir a los representantes en un marco de democracia. "Está todo predestinado para que haya una jornada tranquila, una jornada de la democracia. La democracia nos nivela porque no importa quién tiene más, quién tiene menos, significa la libertad de poder elegir y hay que festejar más allá de un resultado. Por supuesto, creemos que el resultado va a ser muy positivo pero creemos que lo fundamental es poder elegir", manifestó en diálogo con los medios.

"Creo honestamente que va a haber una mayor cantidad de gente que se va a acercar a votar. Me parece que claramente la gente después de las PASO, si bien hubo un promedio inferior al 67%, entiendo que hoy va a ser mucho más importante el caudal de personas".

El político hizo hincapié en la importancia de que las votaciones sean con tranquilidad. "Hasta la fecha está todo normal, no he tenido ninguna observación hasta la fecha y debe ser así. Me parece que hay que vivirlo de manera tranquila. Creo que cada día tenemos que fortalecer más las conductas, las reglas de juego. Los argentinos estamos aprendiendo eso y que más allá de todo, cuando termine el día estemos festejando que ha sido un día importante vivido con libertad".

Orrego aseguró que estuvo en contacto con dirigentes nacionales como Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Martín Losteau. "Estas son elecciones intermedias e inexorablemente vamos a tener que ver cómo reacciona el gobierno. Hoy son tiempos en donde la gente lo que más necesita es tener respuesta y solución a los problemas que tiene cotidianamente. Más allá de cualquier cosa, vamos a seguir viviendo y en ese sentido, el gobierno tiene que estar a la altura de las circunstancia por sobre todas las cosas porque todos somos parte de la misma Argentina y tenemos que tener una apertura a poder escucharnos. El clima de diálogo no puede faltar, de eso se trata la política", sentenció.