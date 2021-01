Uñac apartó a Rivera Prudencio del EPRE tras el violento incidente con un periodista

miércoles, 30 de diciembre de 2020 07:44

Tras una reacción desmedida de agresión verbal y hasta de provocación a una pelea física hacia el editor de la sección Política de Diario de Cuyo, Walter Ríos, el gobernador Sergio Uñac decidió desvincular de la presidencia del EPRE a Jorge Rivera Prudencio, que llevaba más de 20 años en el organismo regulador de la electricidad y cuyo cargo había concursado.

De acuerdo a lo que se conoció este miércoles, el mandatario (internado por coronavirus en el Hospital Rawson) instruyó al vicegobernador a cargo de la gobernación, Roberto Gattoni para que ejecutara la medida ante el hecho que tuvo lugar este martes en pleno acto oficial en Casa de Gobierno.

Al respecto, el diputado nacional Walberto Allende que pidió información acerca del origen de los fondos con los que el EPRE compró un terreno para su nueva sede e impulsaba su construcción en plena pandemia, habló en radio Estación Claridad. "La verdad es que analizando el hecho puntual con el periodista es un hecho institucional grave con lo que tiene que ver con la labor y la libertad que tiene para trabajar el periodista. Encima ocurrió en Casa de gobierno. Estamos acostumbrados a estas decisiones del gobernador que trató el tema y tomó las medidas que correspondían. No se puede dejar pasar esto, cualquiera sea el funcionario".

Sobre su experiencia con Rivera Prudencio detalló "en un momento que recibí reclamos de instituciones, empresas y familias por las excesivas facturas de electricidad solicito como cualquiera una audiencia para conversar estos temas. Además, somos o éramos parte del mismo proyecto político. Tuvimos dos reuniones. Desde el comienzo de la primera en la que me esperaba con el directorio, el tono fue muy fuerte; fue una reunión subida de tono pero en ningún momento me invitó a pelear".

Y agregó que "yo entendía que había temas que había que tratar con el organismo porque creo que se desvirtuó la función para la que se creó el EPRE. Me parecía que era inoportuno el momento de pandemia para construir el depósito, cochera y oficinas; me fue rechazado el pedido de documentación y recibí tres cartas documento en un tono fuertísimo intimándome a que dejara de expresar reclamos públicos y mis dudas. No contesté ninguna por supuesto y seguí adelante".

Allende también llevó su reclamo al Tribunal de Cuentas para que solicitara informes al EPRE "sobre si puede disponer de dineros de la línea de 500 kw. y fondo PIEDE que son sólo para infraestructura eléctrica para invertir en obras propias. Mi reclamo no era al presidente del EPRE sino al directorio que es responsable (vice y local) y con Rivera Prudencio fuera del cargo, quienes tendrán que responder son quienes quedan".

Una reacción inesperada

Un verdadero escándalo se desató este martes en Casa de Gobierno cuando el titular del EPRE agredió verbalmente a la prensa y a un periodista lo invitó a pelear. El hecho sucedió en la sala Rogelio Cerdera, donde el presidente del Ente Provincial Regulador de la Electricidad se encontraba participando de la apertura de sobres para la obra de ampliación de la Red Eléctrica Sur.

En este contexto, tras el acto oficial fue abordado por la prensa para hablar de un posible aumento en la boleta de energía desde el 2021 y ahí tuvo su "primer brote" de molestia con los periodistas. Es que reaccionó mal ante la pregunta de la periodista Dolly Rodríguez, de AM1020 sobre de cuánto iba a ser el aumento de la tarifa de energía.

Rivera Prudencio había indicado que el aumento que se venía para el 2021 era "una fracción del último incremento salarial del 8%" que recibieron los estatales. Ante esto la movilera le preguntó, en tono aclaratorio, si iba a ser menor al 8% y la respuesta del funcionario descolocó a todos. Es que le dijo que entendiera lo que quisiera y repitió la idea anterior de que "será una fracción del último incremento salarial del 8%".

Minutos antes había lanzado con el mismo tono: "El EPRE, por más que le duela a quien le duela, es un organismo serio".

Luego la "ira" de Rivera Prudencio se potenció cuando, después de la rueda de prensa, el periodista Walter Ríos de Diario de Cuyo se acercó para preguntarle sobre qué pasó con las polémicas cocheras que estaba construyendo el EPRE para sus funcionarios en medio de la pandemia.

Según relató Canal 13, esta cuestión provocó un brote violento por parte del funcionario que se trenzó en una discusión con el comunicador. Lo insultó y hasta lo invitó a pelear como si se tratara de una riña callejera. Todo, en plena Casa de Gobierno y ante la mirada atónita de empresarios, funcionarios, periodistas y personal de la Escribanía Mayor de Gobierno que se encontraban en el lugar.

Fueron poco más de dos minutos en los que el ambiente se puso tenso por la discusión. Luego de no responder a la consulta del periodista, Rivera Prudencio trató de "cobarde" y "mercenario" a Walter Ríos y de esconderse detrás de la máscara de periodista.

"Estás escondido porque no te puedo hacer nada, cobarde", dijo el presidente del EPRE. "A la Justicia te tendría que llevar", agregó. Por su parte, Ríos le respondió que no tenía problema en ir a la Justicia.

El funcionario se mostró ofuscado y directamente lo invitó a pelear. Rivera Prudencio se puso cara a cara con el periodista de Diario de Cuyo y le abrió los brazos diciéndole: "Dale, pegame, tocame". Sin embargo, Walter Ríos no respondió a la provocación, tal como lo muestra la foto tomada por Canal 13 en el momento preciso.