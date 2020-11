Fernández: “Hablar de elecciones me parece un poco apresurado”

martes, 3 de noviembre de 2020 08:10

Gustavo Fernández, referente de Dignidad Ciudadana, consideró que no es oportuna la propuesta de suspender las PASO en las elecciones legislativas 2021. “Hablar de elecciones me parece un poco apresurado. He sido crítico en la obligatoriedad de las PASO para los partidos políticos que llegan a esa instancia con candidaturas definidas y la ley los obliga a realizar las elecciones”, expresó el excandidato a gobernador.

“Me parece que no es oportuna la declaración faltando tanto tiempo. Tengo la impresión que vas más dirigida a limitar las posibilidades de que la oposición arme un frente amplio con muchos partidos para dirimir luego una candidatura”, dijo a Fernández a Diario La Provincia SJ, sobre la propuesta que impulsa el gobernador Sergio Uñac de suspender las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias en el 2021.

El dirigente de Dignidad Ciudadana manifestó que “las PASO deben ser mecanismo reservado para los frentes que lleguen con una instancia de competencia interna”. “He sido crítico en la obligatoriedad que impone la ley para los partidos políticos que llegan con una instancia definida sobre los candidatos”, concluyó.