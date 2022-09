Seis años sin Leslie Arustizia: la familia apunta a obtener una indemnización en lo civil

miércoles, 14 de septiembre de 2022 13:08

El 8 de septiembre de 2016, San Juan se conmovió con un terrible siniestro vial. La joven Leslie Arustizia circulaba en una moto por la avenida Circunvalación junto a su novio Franco, cuando la conductora Irma Sánchez ingresó a esa vía rápida a contramano y los embistió brutalmente. Debido a las gravísimas heridas, la sanjuanina murió poco después. A seis años del hecho, la familia de la joven espera que haya justicia en el proceso civil.

El abogado Pablo Nacusi destacó en radio Estación Claridad que "nos enfocamos en el proceso civil, donde estamos esperando sentencia ya que sí hay posibilidad de una resolución favorable. Se ha ordenado el embargo sobre bienes y propiedades de ella y de su esposo para que puedan responder al pago de una compensación económica a la familia. Esperamos que pase a resolución en lo próximo para darle un cierre a este caso tan doloroso".

En tanto, se sinceró con respecto a la causa en lo penal. "Se encontró penalmente responsable a Irma Sánchez, pero la defensa aludió una especie de demencia senil por la neurosífilis. Lo cual debían probar y no lo han hecho. Y estamos hablando de una persona adulta mayor y enferma. Nosotros podríamos presionar para sacar condena firme, pero eso a esta altura ya no nos sirve porque no va a ir presa", destacó.