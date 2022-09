Aseguran que es viable construir una rotonda en la conflictiva zona de Ruta 40 y Calle 11

martes, 13 de septiembre de 2022 14:27

Tras el último choque que se llevó tres vidas en el cruce de la zona de Ruta 40 y Calle 11, en Pocito, surgió una convocatoria del gobierno provincial a distintos sectores. Entre ellos, el municipio de Pocito defendió la iniciativa de hacer rotondas en sectores conflictivos, a modo de medida preventiva y provisoria.

El intendente Armando Sánchez expresó en radio AM1020 que "en la Calle 14 y Ruta 40 hay una rotonda y desde que se hizo no hubo choques. Esto es porque necesariamente hay que bajar la velocidad. Lo que se pide es, en la otra zona, algo provisorio hasta que esté la obra porque si bien después se harán puentes, faltan al menos dos años para que esté finalizado. Este miércoles se tratará el tema nuevamente y puse como ejemplo, que en la Ruta 40 tenemos una rotonda en la conexión con Ruta 150. Lo mismo pasa cuando uno viaja a Buenos Aires; la rotonda hace que la gente tenga que bajar la velocidad".

Insistió en que una rotonda provisoria y bien señalizada "evitará siniestro viales fatales como los que se registraron. Sucede que en Calle 11 hay mucho tráfico. Y hay que considerar que la transita, también, gente que no es de San Juan o que no conoce, y cuando se dan cuenta ya están encima de la Ruta 40. Allí, se encuentran con vehículos que viajan a mucha velocidad, confiándose en la prioridad de paso".

Sánchez destacó que observó que quienes transitan Calle 11 para ir hacia Capital, "a veces hacen filas de 10 a 12 vehículos, en la espera para tener el paso por la Ruta. Cuando encara el primero, vienen otros hacia el Oeste por Calle 11 y se genera incertidumbre por las maniobras, que dejan a autos en el medio de la ruta".

Marcó que aunque propuso colocar semáforos intermitentes en calles 9, 10, 11 y 12 no se puede al ser jurisdicción de Vialidad Nacional. "Pero al hablar anoche con el ministerio de Obras y Servicios Públicos, destacaron que habrá iluminación en Calle 9. Es que desde Calle 8, queda la calzada más angosta y no hay buena iluminación, o incluso no hay. Existe un peligro latente en un sector que tiene muchas casas", acotó.