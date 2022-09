Justicia Choque trágico en Capital: imputaron a la conductora por homicidio culposo, no podrá manejar y quedó en libertad El Ministerio Público Fiscal solicitó la imputación destacando que no respetó la normativa vial ya que Yamila Gutiérrez tenía el paso por la derecha. No podrá manejar por el plazo inicial de 8 meses.