Choque y muerte en Capital: qué irregularidades detectaron en la conductora detenida

jueves, 1 de septiembre de 2022 09:38

Una mujer embarazada murió en el mediodía de este martes como consecuencia de un violento choque en avenida Libertador Gral. San Martín y calle Caseros, en Capital. Su bebé nació en una cesárea de emergencia y quedó en estado reservado. Como consecuencia, la conductora del otro auto involucrado quedó detenida y afrontará este jueves la audiencia de formalización de imputación por el hecho.

En diálogo con radio AM1020, el fiscal Renato Roca destacó que pedirá la imputación de Suzanne Torres (45 años) por el delito de "Homicidio culposo y lesiones culposas". Además destacó que la conductora circulaba sin seguro automotor vigente y tenía vencida la RTO.

"Torres no respetó la prioridad de paso de quien viene por la derecha y no respetó el cartel de pare. Además, no contaba con seguro contra terceros ni con RTO. Acá hay una sola persona que ha incrementado el riesgo y es Torres. La víctima, Yamila Gutiérrez venía gozando del derecho que se conoce como el principio de confianza de quien viene por la mano derecha", manifestó sobre lo que expondrá en la audiencia.

Sobre la mecánica del hecho, Yamila Gutiérrez manejaba un auto Fiat Siena por su mano derecha, por avenida Libertador Gral. San Martín, de Este a Oeste. Al llegar a calle Caseros, se encuentra con un auto Fiat Fiesta, guiado por una mujer de apellido Torres (45 años) que intentaba cruzar la avenida. Como consecuencia, impacta el costado delantero izquierdo del Fiat Siena.