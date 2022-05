Muerte por jauría en el PTA: tras archivo de la causa penal, la familia del operario detalló los puntos que piden revisar

domingo, 8 de mayo de 2022 10:11

La Justicia sanjuanina decidió archivar la causa penal de la jauría que atacó y causó la muerte del operario Daniel Morales en el Parque de Tecnologías Ambientales, ubicado en Rivadavia. Esto sucedió a un mes de la tragedia que conmocionó a la provincia y entre los argumentos que fundamentaron la medida del fiscal Iván Grassi está que el predio es abierto y extenso por lo que no se pudo establecer cómo y cuándo ingresaron los perros que, además, no tienen dueños responsables.

La familia de Morales, con su defensa, decidió solicitar que se revise esa medida judicial y en un posteo en redes sociales, detallaron cuáles son los puntos que cuestionan.

"Ante la postura del fiscal Iván Grassi de archivar la causa del operario Néstor Daniel Morales, quien fue atacado mientras cumplía su trabajo dentro del Parque Tecnológico Ambiental, como familia respondemos ante esa resolución:

Pediremos la revisión de la decisión considerando los siguientes motivos:

1. Aún quedan pruebas pendientes de producción.

2. Consideramos que sí hay responsabilidad del Estado en este caso por:

• incumplimiento de los deberes de funcionario público u homicidio culposo.

• incumplimiento de la aplicación de la ley 22421.

• falta de medidas de seguridad e higiene en el lugar de trabajo.

• incumplimiento de los deberes y reglamentos a su cargo.

3. Aún no declaran en la causa el secretario de ambiente Francisco Guevara y el director del PTA, Miguel Alessi.

4. no han sido incorporadas en la causa las denuncias previas de los trabajadores del PTA que datan desde el año 2017".

"Tenía como antecedentes 7 denuncias por la conducta agresiva de los perros y 2 o 3 denuncias más de los delegados de UPCN; también hay videos de ataques de los perros en el predio. Creo que el fiscal debe tenerlos o haber tomado de la decisión de investigarlos también. Me parece lamentable que archive la causa porque es una extensión tan grande de terreno que no puede culpar a nadie porque el animal pudo entrar por cualquier lado y no tiene dueño. Con ese criterio, también podría dictaminar que no funcione el predio porque se sigue trabajando igual", señaló Walter Morales, hermano del operario Néstor Daniel Morales que murió en el ataque, la semana pasada en radio Estación Claridad.

Destacó que "lo único que pedíamos era justicia para mi hermano y para que esto no le pase a nadie más. Que se analicen las fotos, las denuncias y todo el material presentado. No fue la primera vez y va a seguir ocurriendo. Nadie se hace cargo y el fiscal dice que no hay responsables".

Señaló que su hermano, "sólo tenía como protección su camisa, el pantalón y los borcegos. Nada más. Hasta las 14:30 hs. de ese día estaba vivo; le mandó mensajes a mi cuñada. Y después, murió en el ataque de los perros. No entendemos por qué no quieren buscar culpables".